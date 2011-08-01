احمد امینی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: حضور رضا صادقی، محمدرضا فروتن، افشین هاشمی، پگاه آهنگرانی، شقایق فراهانی، پیام دهکردی، کوروش تهامی، سید مهرداد ضیایی، مژگان بیات و پرویز سیرتی در این فیلم قطعی شده است.
وی افزود: با برنامه ریزیهای انجام شده فیلمبرداری از نیمه مردادماه در تهران آغاز میشود، بخش عمده "بیخداحافظی" در تهران فیلمبرداری میشود، صحنههایی هم قرار است در بندرعباس فیلمبرداری شود.
عوامل تولید "بیخداحافظی" عبارتند از مدیر فیلمبرداری: مهدی جعفری، طراح صحنه و لباس: مشکین مهرگان، طراح گریم: ایمان امیدواری، صدابردار: پرویز آبنار، برنامهریز: مینا زیوری، دستیار کارگردان: بهداد آوند امینی، مدیر تولید: جعفر عروجی و تهیهکننده: محمد نشاط.
این فیلم با نگاهی به زندگی رضا صادقی خواننده پاپ ساخته میشود و فیلمنامه را سعید شاهسواری نوشته است. داستان "بیخداحافظی" از زمان مهاجرت رضا صادقی از بندرعباس به تهران آغاز میشود.
احمد امینی کارگردانی فیلمهای سینمایی "سایههای هجوم"، "غریبانه"، "چتری برای دو نفر"، " این زن حرف نمیزند" و مجموعههای تلویزیونی "اولین شب آرامش"، "بیگناهان " و چند اپیزود از مجموعه "باران عشق"را در کارنامه دارد.
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