به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه جنوب کشور عصر یکشنبه در حاشیه مراسم آغاز عملیات اجرایی ژئوفیزیک هوایی استان فارس گفت: با استفاده از این سیستم در مناطق جنوبی استان فارس که دارای خاک رسوبی است به راحتی می توانیم معادن را شناسایی کنیم.

طهمورث یوسفی ادامه داد: این پروژه برای اولین بار با اعتباری بالغ بر 10 میلیارد تومان راه اندازی شد که می تواند به راحتی شهرستانهای داراب، سعادت شهر، اقلید، آباده، فسا و... را پوشش دهد.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه طی یک سال گذشته 9 پروژه بزرگ در استان فارس اجرایی شده، یادآور شد: طی یک سال گذشته 9 پروژه در منطقه جنوبی استان فارس انجام شد که در این راستا دو محدوده نیکل و پنج محدوده آهن در استان کشف شد.

رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه جنوب کشور تصریح کرد: نقشه یکپارچه زمین شناسی استان با سامانه اطلاعات معدنی استان انجام شد.

یوسفی تاکید کرد: این پروژه از مصوبات سفر هیئت دولت در استان فارس بوده که با حمایت مسئولان و نمایندگان استان اجرایی شد.

در ادامه این مراسم نماینده فسا در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: کار بزرگی در استان فارس انجام شده که به طور یقین تاثیر مستقیم بر صنعت و اقتصاد استان فارس خواهد گذاشت.

محمد حسن دوگانی تصریح کرد: کارخانجات پتروشیمی و فولاد استان فارس در آینده نزدیک می توانند از این پروژه بزرگ استفاده کنند زیرا معادن استان می توانند به راحتی خوراک اولیه این مراکز را تهیه کنند.