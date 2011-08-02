"بن چو" سرپرست نویسندگان روزنامه ایندیپندنت انگلیس در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح پیامدهای افشای رسوایی شنود تلفنهای حدود 4 هزار شهروند این کشور توسط رسانه "رابرت مرداک" پرداخت و گفت: این رسوایی جنجال بزرگی در فضای رسانه ای انگلیس بوجود آورده و افراد صاحب نام سیاسی و رسانه ای را در مظان اتهام قرار داد.
وی افزود: از تاثیرات این رسوایی بسته شدن یکی از قدیمی ترین هفته نامه های انگلیس و خدشه دار شدن وجهه امپراطوری رسانه ای "رابرت مرداک" بود. دامنه این رسوایی به حدی بود که شماری از مقامات سیاسی و مسئولان صاحب نام رسانه ای را به چالش کشیده و آنها را به پاسخگویی در برابر کمیته استماع پارلمان واداشت.
"بن چو" در گفتگو با مهر :
کامرون و پلیس انگلیس از متهمان شنود گیت هستند/ ابعاد مالی رسوایی
یکی از مدیران روزنامه ایندیپندنت با انتقاد از عملکرد پلیس انگلیس در پرونده شنود گیت از احتمال اعمال نفوذ متهمان صاحب نام این پرونده از جمله دیوید کامرون نخست وزیر برای مبرا کردن خود خبر داد.
"بن چو" سرپرست نویسندگان روزنامه ایندیپندنت انگلیس در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح پیامدهای افشای رسوایی شنود تلفنهای حدود 4 هزار شهروند این کشور توسط رسانه "رابرت مرداک" پرداخت و گفت: این رسوایی جنجال بزرگی در فضای رسانه ای انگلیس بوجود آورده و افراد صاحب نام سیاسی و رسانه ای را در مظان اتهام قرار داد.
نظر شما