اعلام زمان ثبت نام عمره دانشجویان ایرانی خارج از کشور/ افزایش سهمیه

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمدعلی نظام زاده اعزام سالانه دانشجویان به عمره مفرده را یکی از برنامه‌های متمرکز نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور دانشجویان ایرانی خارج از کشور اعلام کرد که به صورت عمومی برای تمام دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور اجرا می‌شود.

وی درباره اعزام دانشجویان ایرانی خارج از کشور به عمره مفرده به 8 مورد در این باره اشاره کرد.

اعزام دختران مجرد به عمره مفرده

نماینده مقام معظم رهبری با اشاره به مشکل‌ تراشی کشور عربستان برای اعزام دانشجویان مجرد خانم بدون حضور محارم آنها، اضافه کرد: متأسفانه این اشکال همچنان وجود دارد و ما برای رفع این مشکل در سال‌های آینده تمهیداتی اندیشیده‌ایم که در صورت توافق، دختران مجرد شاغل به تحصیل در خارج از کشور مجاز باشند یکی از محارم خودشان را هم مانند پدر، مادر و یا برادر معرفی کنند و این سفر را به همراه یکی از محارم خودشان انجام دهند.

تفاوت عمره امسال با سالهای گذشته

وی به سابقه سه ساله اعزام دانشجویان ایرانی خارج از کشور به عمره مفرده اشاره کرد و تفاوت عمره امسال با سال‌های پیش را در اعزام دانشجویان در دو نوبت فروردین و تیرماه اعلام کرد که در نوبت اول 300 نفر و در نوبت دوم 700 نفر از دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور به همراه خانواده‌هایشان در قالب هفت کاروان به این سفر معنوی مشرف شده‌اند.

ترکیب جنسیتی اعزام

نظام زاده در خصوص ترکیب جنسیتی دانشجویان اعزام شده گفت: امسال 54 درصد دانشجویان اعزامی را آقایان و 46 درصد آنها را خانم‌ها تشکیل می‌دادند. همچنین 70 درصد دانشجویان، متاهل و 30 درصد مجرد بودند.

حضور دانشجویان از 24 کشور جهان در حج عمره سال جاری

نماینده مقام معظم رهبری در امور دانشجویان ایرانی در آسیا و اقیانوسیه، به استقبال دانشجویان از عمره امسال و حضور دانشجویان از 24 کشور شامل مالزی، هندوستان، روسیه، اکراین، ارمنستان، آذربایجان، ترکیه، قبرس، ژاپن، استرالیا، سنگاپور، سوریه، تاجیکستان، آلمان، سوئیس، سوئد، انگلیس، امریکا، کانادا، فیلیپین، فرانسه، نروژ، اطریش و هلند اشاره و بیشترین تعداد دانشجویان شرکت کننده در این سفر را از کشورهای مالزی، هند و تاجیکستان اعلام کرد.

تغییر در پوشش ظاهری دانشجویان قبل و بعد از اعزام

وی همچنین درباره تغییر پوشش ظاهری دانشجویان قبل و بعد از حج عمره اشاره کرد و افزود: اگر تنها پوشش ظاهری تعداد اندکی از خانم‌ها در جلسات مقدماتی ـ که قبل از اعزام در ایران برگزار می‌شد ـ با بعد از جلساتی که در این سفر برگزار شد، مقایسه کنیم، به روشنی شاهد تغییر و تحول درونی آنها می شویم که بدون هیچ اجبار و تحمیلی، تنها وقتی که در آن فضا قرار می‌گرفتند، وضعیت پوشش آنها بسیار بهتر شد.

حجت الاسلام نظام زاده ادامه داد: ما اطلاع داریم که در سفرهای قبل، تعداد معدودی از افرادی که حجاب را رعایت نمی‌کردند، بعد از این سفر برای همیشه محجبه شدند و در کشورهای محل تحصیلشان ملزم به رعایت حجاب اسلامی شدند.

تاثیرات سفر حج بر دانشجویانی که از فضای معنوی دور هستند

نماینده مقام معظم رهبری در امور دانشجویان ایرانی در آسیا و اقیانوسیه، درباره تصمیم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور دانشجویان ایرانی خارج از کشور مبنی بر افزایش ظرفیت اعزام دانشجویان در سال‌ آینده، تاکید کرد: طی مذاکراتی که با سازمان حج و زیارت داشته‌ایم و با توجه به اینکه دوستان ما در سازمان حج و زیارت خودشان معتقدند که این سفر برای دانشجویان خارج از کشور ـ که از فضاهای معنوی و دینی دور هستند ـ تأثیرگذار است، آمادگی خود را برای افزایش سهمیه اعلام کرده‌اند و اگر احساس کنیم متقاضیان بیشتری وجود دارد، متناسب با آن، درخواست افزایش سهمیه را خواهیم داد.

اعلام اولویتها و زمان ثبت نام حج عمره مفرده

وی درارتباط با شرایط استفاده از کمک هزینه سفر عمره از سوی دانشجویان گفت: فقط کسانی از این کمک هزینه برخوردار می شوند که سفر اولشان باشد.

نظام زاده درباره زمان آغاز ثبت نام عمره دانشجویان ایرانی خارج از کشور، اظهار داشت: زمان دقیق ثبت نام در سایت نهاد به آدرس www.nahadiran.ir/fa/omreh اعلام خواهد شد، ولی زمان تقریبی آن از اواسط آذرماه خواهد بود.

شرایط اعزام به حج عمره

وی با اشاره به شرایط اعزام دانشجویان، تاکید کرد: همین که برخی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج کشور باشند و در کشور مورد نظر مستقر هستند، برای ثبت نام و اعزام کفایت می‌کند.