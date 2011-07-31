به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم ابتدا رئیس شورای اسلامی شهرستان رباط کریم ضمن خیرمقدم گویی به مسئولان حاضر، افتتاح این سالن سینما را گامی مهم در راستای ترویج مسائل فرهنگی برای این شهرستان یاد کرد و افزود: با وجود همه مشکلات مالی که امروزه دامنگیر بسیاری از شهرداریهای کشورمان شده خوشبختانه شهرداری رباط کریم اقدام به احداث سالن سینما با هزینه 30 میلیارد ریالی کرد.

حسینی اظهار داشت: به طور قطع با افتتاح و راه اندازی این سالن سینما زمینه رشد و توسعه فرهنگی رابه ارمغان خواهد آورد که این اقدام می تواند در آینده نه چندان دور آثار بهتری را به یادگار بگذارد.

در ادامه این مراسم شهردار رباط کریم نیز با تبریک حلول ماه مبارک رمضان که با افتتاح این سالن سینما تقارن یافته، گفت: افتتاح اولین سالن سینما در شهرستان رباط کریم که در آستانه حلول ماه مبارک رمضان راه اندازی شده را به فال نیک می گیریم تا بتوانیم همیشه در زمینه پیشرفت مسائل فرهنگی در این شهرستان در نهاد مردمی پیشقدم باشیم.

منوچهر رضایی اظهار داشت: این سالن سینما که توسط شهرداری با 610 صندلی با امکانات مدرن و استانداردهای لازم احداث شده یکی از آرزوهای دیرینه مردم این شهرستان به ویژه جوانان فرهنگ دوست به شمار می رود.

وی تصریح کرد: از روزی که آستینهای خود را برای خدمت گزاری با عنایت و حمایت شورای شهر رباط کریم در این منطقه بالا زده ایم توسعه مسائل فرهنگی را یکی از دغدغه های اصلی خود می دانستیم که نبود یک سالن سینما برای اهالی فرهنگ دوست به این شهرستان یکی از اولویتهای ویژه در اهداف کاری خود تعریف کردیم.

رضایی با اشاره به نرخ رشد جمعیت در شهرستان رباط کریم و شهر جدید پرند نیز بیان کرد: با توجه به اجرای طرح مسکن مهر در این شهرستان و همچنین سرازیر شدن جمعیت جوان به شهر جدید پرند احداث مراکز فرهنگی متعدد نیاز اصلی این شهرستان است.

وی افزود: امیدوارم که مسئولان استانی یا کشوری به ویژه استاندار تهران نگاه ویژه ای به این شهرستان داشته باشند تا بتوانیم در آینده با افزایش نرخ رشد جمعیت پاسخگوی نیازهای فرهنگی مردم این شهرستان باشیم.

شهردار رباط کریم در ادامه سخنان خود به افتتاح آرامستان عمومی این شهرستان پرداخت و گفت: شهرستان رباط کریم هیچگونه محل مناسبی را برای دفن اموات نداشت واین نهاد مردمی با نشستهای مختلف و پیگیریهای اعضای شورای شهر و دیگران مسئولان شهرستان طی توافقی از منابع طبیعی 38 هکتار زمین را به همین منظور اختصاص دهد.

رضایی گفت: با موافقت منابع طبیعی، شهرداری اجرای این آرامستان را در دستور کاری خود قرار داد و خوشبختانه فاز اول آن را با همه امکانات که بتواند پاسخگوی صاحبان اموات باشد را اجرا کرد.

به گفته وی هزینه این آرامستان در فاز اولیه یک میلیارد و نیم است.