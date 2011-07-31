اردبیل عاری از بیماری سل و بروسلوز دامی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن دستور عصر یکشنبه در سفر دو روزه خود به اردبیل در بازدید از مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان اظهار داشت: اقدامات بهداشتی و قرنطینه ای دامپروری در این استان با شرایط عالی اجرا می شود.

وی اضافه کرد: عدم وجود موارد مثبت بیماری سل و بروسلوز در آخرین تست انجام شده و عاری بودن دامها از بیماری تب برفکی به رغم وجود برخی از کانونهای این بیماری در منطقه، نشان از شرایط ایده آل اقدامات بهداشتی و قرنطینه ای است.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور عاری بودن دامها از بیماریهای مختلف دامی را بسیار با اهمیت عنوان کرد و افزود: مبارزه با برخی از بیماریهای استراتژیک دامی در اولویت کاری سازمان دامپزشکی کشور است.

به گفته وی این موضوع در فروش دامها و محصولات و تولیدات دامی، اعتبار این مجموعه را افزایش داده است.

دستور، تامین به موقع انواع واکسن، مواد بیولوژیک و داروهای دامی مورد نیاز مجتمعهای عظیم دامپروری کشور را اولویت کاری سازمان دامپزشکی کشور دانست و ابراز داشت: این مهم تاکنون در سطح کشور محقق شده است.

وی تصریح کرد: این سازمان تلاش می کند واکسن و داروهای دامی را به موقع و در زمان مورد نیاز و بدون هیچ تاخیری تامین و در اختیار دامپروریها قرار دهد تا سلامت جمعیت دامی کشور و در نتیجه سلامت مردم تامین شود.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور در پایان با ابراز رضایت از روند فعالیت این مجتمع، هدف از این بازدید را بررسی آخرین وضعیت دامپروری مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان و نیز خدمات ارائه شده توسط دامپزشکی به این مجموعه عنوان کرد.