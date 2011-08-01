معضل اعتیاد در فرهنگ ایرانی اسلامی جایی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی محمد نجار صبح روز یکشنبه با بیان این مطلب در مراسم افتتاح مرکز اقامتی درمانی اجباری معتادین استان مرکزی افزود: بر همه مسئولان کشور ست تابا تلاش در راستای راه اندازی مراکز اقامتی اجباری و درمانی معتادان بستر رفع معضل اعتیاد از جامه ایران اسلامی را فراهم کنند.
وی ادامه داد: مراکز درمانی و اقامت اجباری معتادان فرصت خوبی است تا با شناسایی معتادان پر خطر که حاضر به ترک اعتیاد داوطلبانه نمی شوند یا شرایط ترک اعتیاد برای آنها فراهم نیست بستر پاک سازی جامعه از معتادان را فراهم کرد.
محمدنجار در ادامه با اشاره به قانون جدید مبارزه با مواد مخدر کشور بیان داشت: طبق ماده 16 قانون جدید مبارزه با مواد مخدر تشکیل و راه اندازی مراکز اجباری درمان و اقامت معتادان از الزامات است و همه مسئولان ذیربط باید ستاد مبارزه با مواد مخدر را در این راه یاری رسانند.
وی ادامه داد: نگاه جامعه امروز ایران به معتاد یک نگاه بیمارنگرانه است و این تغییر نگرش کمک شایانی به رفع معضل اعتیاد در جامعه خواهد کرد.
محمد نجار با اشاره به بهبود 400 هزار معتاد در کشور بیان داشت: بهبودی این معتادان گویای آن است که هیچ مشکلی در ایران بن بست ندارد و می شود با کمی همت و تلاش شاهد رفع مشکلات بزرگ بود.
وی یادآور شد: معتادان بهبود یافته در مراکز اقامتی از امتیاز تسهیلات اشتغالزایی و مسکن مهر برخوردار خواهند شد.
محمد نجار بیان داشت: از دو و نیم میلیون سهمیه فرصت شغلی جدید کشور در سال 90 حدود 25 هزار فرصت شغلی برای معتادان بهبود یافته اختصاص یافته است.
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