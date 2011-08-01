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۱۰ مرداد ۱۳۹۰، ۸:۱۷

محمدنجار:

معضل اعتیاد در فرهنگ ایرانی اسلامی جایی ندارد

معضل اعتیاد در فرهنگ ایرانی اسلامی جایی ندارد

اراک - خبرگزاری مهر: دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور گفت: معضل اعتیاد در ‏فرهنگ غنی و اصیل ایرانی اسلامی جایی ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی محمد نجار صبح روز یکشنبه با بیان این مطلب در مراسم ‏افتتاح مرکز اقامتی درمانی اجباری معتادین استان مرکزی افزود: بر همه مسئولان کشور ست ‏تابا تلاش در راستای راه اندازی مراکز اقامتی اجباری و درمانی معتادان بستر رفع معضل ‏اعتیاد از جامه ایران اسلامی را فراهم کنند.‏

وی ادامه داد: مراکز درمانی و اقامت اجباری معتادان فرصت خوبی است تا با شناسایی معتادان ‏پر خطر که حاضر به ترک اعتیاد داوطلبانه نمی شوند یا شرایط ترک اعتیاد برای آنها فراهم ‏نیست بستر پاک سازی جامعه از معتادان را فراهم کرد.
محمدنجار در ادامه با اشاره به قانون جدید مبارزه با مواد مخدر کشور بیان داشت: طبق ماده 16 قانون ‏جدید مبارزه با مواد مخدر تشکیل و راه اندازی مراکز اجباری درمان و اقامت معتادان از ‏الزامات است و همه مسئولان ذیربط باید ستاد مبارزه با مواد مخدر را در این راه یاری رسانند.
وی ادامه داد: نگاه جامعه امروز ایران به معتاد یک نگاه بیمارنگرانه است و این تغییر نگرش ‏کمک شایانی به رفع معضل اعتیاد در جامعه خواهد کرد.
محمد نجار با اشاره به بهبود 400 هزار معتاد در کشور بیان داشت: بهبودی این معتادان گویای آن است ‏که هیچ مشکلی در ایران بن بست ندارد و می شود با کمی همت و تلاش شاهد رفع مشکلات ‏بزرگ بود.
وی یادآور شد: معتادان بهبود یافته در مراکز اقامتی از امتیاز تسهیلات اشتغالزایی و مسکن ‏مهر برخوردار خواهند شد.
 
محمد نجار بیان داشت: از دو و نیم میلیون سهمیه فرصت شغلی جدید کشور در سال 90 حدود 25 ‏هزار فرصت شغلی برای معتادان بهبود یافته اختصاص یافته است.‏
کد مطلب 1372329

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