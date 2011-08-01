نمایشگاه کتاب محلات همزمان با ماه مبارک رمضان گشایش یافت

مهدی ملک محمدی ضمن تبریک ماه مبارک رمضان گفت: نمایشگاه کتابی از هفتم مردادماه در بوستان سردار جنگل این شهرستان به مناسبت ماه مبارک رمضان دایر شد.

وی با بیان اینکه کتب عرضه شده در این نمایشگاه با موضوعات فرهنگی، مذهبی، علمی، اجتماعی و کودک و نوجوان است، افزود: این نمایشگاه به مدت یک هفته صبح و عصر برای بازدید عموم علاقه مندان دایر است.

ملک محمدی هدف از برپایی این نمایشگاه را آشنایی هر چه بیشتر افراد جامعه به ویژه نسل جوان با فرهنگ کتاب و کتابخوانی به ویژه آثار و تالیفات نویسندگان در حوزه دین عنوان کرد.

نقاشی وطراحی روی چهره کودکاننیز از برنامه های جنبی این نمایشگاه است.