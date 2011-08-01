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۱۰ مرداد ۱۳۹۰، ۸:۵۶

مسابقه " فرغون سواری " در گرگان برگزار شد

مسابقه " فرغون سواری " در گرگان برگزار شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مسابقه فرغون سواری در قالب اجرای طرح نشاط شهروندی در ناهارخوران گرگان اجرا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقه نشاط شهروندی با همکاری سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری گرگان به مرحله اجرا درآمد.

عبور از موانع با دوچرخه، پرتاب کیسه های زباله، فرغون سواری، بیان ضرب المثل، چوب پاسواری، هفت سنگ و رقابت با دوچرخه از جمله رشته هایی بود که در بین شهروندان این شهرک هم برگزار شد.
 
طرح سئوال شهروندی  نیز به صورت کتبی در میان شرکت کنندگان  نیز از برنامه هایی بود که توسط برگزارکنندگان به اجرا گذاشته شد.
 
یکی از برنامه های در خورتوجه که با استقبال شهروندان این شهر مواجه شد هنرنمایی محمدصفرپور هنرمند شناخته شده گرگانی است که ساعتی شاد را برای مردم گرگان در این برنامه فراهم ساخت.
 
در پایان به شرکت کنندگان برنده این مسابقه به رسم یادبود جوایزی از سوی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان اهداء شد.
کد مطلب 1372341

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