فردین معصومی یک گام به دوبنده تیم ملی نزدیک شد/ آذرشکیب حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر، در روز دوم و پایانی این رقابتها فردین معصومی کاپیتان تیم ملی که به دلیل مصدومیت از ناحیه چشم در رقابتهای انتخابی شرکت نکرده بود با شکست کشتی گیرانی از جمله مجارستان و ترکیه به دیدار فینال راه یافت و با توجه به حضور نیافتن حریف بلاروس در دیدار فینال قهرمان شد. در همین وزن آذرشکیب در دور اول به "الکسی شیماروف" بلاروس باخت و در گروه بازندهها نیز مغلوب "دلاگنف" آمریکایی شد تا نشان دهد حضور همراه با استرس و تدافعی راهی به آینده ندارد.
در روز دوم این رقابتها عرفان امیری در وزن 96 کیلوگرم صاحب مدال برنز شد. روز شنبه نیز علیرضا گودرزی در وزن 84 کیلوگرم به مدال طلا دست یافت و فرزاد جعفری و احسان امینی در اوزان 55 و 84 کیلوگرم به مقام سوم رسیدند و تیم ایران با این نتیجه قهرمان مسابقات شد. تیمهای ترکیه، لهستان، بلغارستان و روسیه نیز به مقام دوم تا پنجم رسیدند.
تیم ملی کشتی آزاد ایران خود را برای شرکت در رقابتهای جهانی ترکیه و گزینشی المپیک لندن که 20 تا 27 شهریورماه در شهر استانبول ترکیه برگزار می شود، آماده می کند.
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