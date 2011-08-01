قلعه کهن با کاربری مخابراتی/ دکل فلزی و ساختمان بتنی در جوار آتشکده

به گزارش خبرنگار مهر، قلعه دختر و یا آتشکده آناهیتا که بر فراز یکی از مرتفع ترین کوههای شهر کرمان قرار گرفته است به دلیل قرار گرفتن در ارتفاع زیاد و عدم وجود راه دسترسی مناسب از یک سو و عدم بازسازی از فهرست مناطق گردشگری کرمان سالهاست عملا خارج شده است.

این بنای تاریخی که بنا به گفته محققان 220 سال قبل از میلاد مسیح ساخته شده است به دلیل قدمت و ساختارش و نقشی که در تاریخ ایران زمین داشته است می تواند کانون توجه گردشگران داخلی و خارجی باشد اما علیرغم برخی اظهارنظرها در خصوص مرمت این بنا به دلیل فرسودگی بیش از حد در حال خراب شدن است و هر روز در معرض فرسایش باد و باران قرار دارد نکته قابل توجه این است که خوشبختانه به دلیل قرار گرفتن بر روی کوه نسبت به قلعه اردشیر که در کوهی کم ارتفاع تر قرار دارد کمتر در معرض تخریب عومل انسانی قرار گرفته است اما نکته ای قابل توجه در خصوص این قلعه که گفته می شود در گذشته آتشکده آناهیتا بانوی آب و باروری بوده است وجود دارد.

برج مخابراتی بر روی قلعه دختر

دکلی مخابراتی بزرگ درست بر روی این بنای کهن و ارزشمند ساخته شده است و دیوارهای بتنی ساختمان این دکل نیز به خوبی قابل مشاهده است و این درحالی است که مسئولان از تعیین حریم این قلعه کهن سخن می گویند.

در اینجا این مسئله مطرح می شود که چگونه در حالی که حریم قلعه دختر مشخص شده است دستگاههای مختلف خود را مکلف به رعایت این مهم که جز یکی از مهمترین اصلهای پذیرفته شده است نمی دانند.

وجود دکل مخابرات در قلعه ای با قدمت هزاران سال از سویی منظر تاریخی این بنا را مخدوش کرده است و از سوی دیگر خود به عاملی در راستای تهدید بنای تاریخی تبدیل شده است

وجود این بنای معاصر در قلعه ای با قدمت هزاران سال از سویی منظر تاریخی این بنا را مخدوش کرده است و از سوی دیگر خود به عاملی در راستای تهدید بنای تاریخی تبدیل شده است.

این درحالی است که درست یک متر آن سوتر از قلعه اردشیر نیز اقدام به پارک سازی شده است و این مسئله به سادگی در پارک انقلاب کرمان قابل مشاهده است.

سوال دیگری که مطرح می شود این است که دلیل تعیین حریم یک بنای تاریخی که یکی از ارزشمند ترین بناهای تاریخی کرمان محسوب می شود چیست؟

برج مخابراتی بر روی قلعه دختر

قلعه دختر و اردشیر که از گل رس و خشت ساخته شده است به دلیل موقعیت خود می توانند به یکی از مهمترین جاذبه های گردشگری ایران مبدل شوند و اقتصاد شهر کرمان را متحول کنند این امری است که در بسیاری از شهرها همچون اصفهان و شیراز روی داده است و به خوبی از کوچیکترین امکان جذب گردشگر در آنها استفاده شده است و درنهایت خود را به عنوان قطبهای گردشگری با ایجاد زیر ساختها با تکیه بر ابنیه تاریخی مطرح کرده اند.

اما اینکه چرا در شهر کرمان با وجود صدها اثر تاریخی منحصر بفرد در سطح جهانی روی نداده است جای سوال دارد.

قلعه دختر کرمان به استاد اسناد تاریخی حداقل زمان اردشیر بابکان را درک کرده است و حتی در شاهنامه از این قلعه نام برده شده است.

در شاهنامه آمده است که "کیخسرو کرمان و مکران را به رستم بخشید، همچنین نشانی هایی از فرمانروایی بهمن بر این خطه می دهند".

حریم قلعه اردشیر

گفته می شود "نبونید" پادشاه مغلوب شده بابل توسط کورش به این مکان تبعید شده و تمام این روایات نشان از قدمت این بنا دارد که باید با اختصاص اعتبار و عزم جدی و دور از شعار زدگی این قلعه را بازسازی و دستگاهها را موظف به رعایت حریم آن کرد و با عزمی جدی این قلعه ها را که به سادگی می توانند به مرکز جذب گردشگر تبدیل شوند را بار دیگر و پس از هزاران سال احیا کرد.

باید با اختصاص اعتبار و دور از شعار زدگی این قلعه را بازسازی و دستگاهها را موظف به رعایت حریم آن کرد و با عزمی جدی این قلعه ها را که به سادگی می توانند به مرکز جذب گردشگر تبدیل شوند را بار دیگر و پس از هزاران سال احیا کرد

درحالی پارک انقلاب در مجاورت قلعه اردشیر احداث شده و یک دکل مخابراتی به همراه ساختمانهای این دکل در قلعه دختر نصب شده است که تا کنون اقدام عملی برای رفع این تجاوزها به حریم این بناها تاریخی صورت نگرفته است.

سرپرست میراث فرهنگی کرمان در آخرین اظهار نظر در خصوص این قلعه ها گفته است با تلاش اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان، کارگاه مرمت و حفاظت قلاع دختر و اردشیر فعال است.

فرسودگی شدید قلعه اردشیر

هادی ایرانمنش افزود: پرونده قلاع دختر و اردشیر به دلیل ارزش تاریخی، طی سالهای گذشته تکمیل شده و پس از مستندسازی کامل، جز آثار واجد ارزش ملی در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده اند.



سازمان میراث فرهنگی نسبت به تعیین حریم و ضوابط مربوطه مطالعاتی را انجام داده که پس از طی مراحل قانونی و تائید در شورای فنی، مصوب و طبق قانون به تمامی مراجع مربوطه ابلاغ شده است ایرانمنش وی در خصوص حریم این قلعه ها نیز می افزاید: پس از رویت این آثار، سازمان میراث فرهنگی نسبت به تعیین حریم و ضوابط مربوطه مطالعاتی را انجام داده که پس از طی مراحل قانونی و تائید در شورای فنی، مصوب و طبق قانون به تمامی مراجع مربوطه ابلاغ شده است.

این مسئول گفت: طی سالهای گذشته مطالعات موردی و بررسی شناسایی های گسترده توسط گروه باستانشناسی انجام شد که این مطالعات منجر به عقد قرارداد با مشاور ذیصلاح نسبت به طرح حفاظت و مرمت شده است.

وی یادآور شده است که در حال حاضر کارگاه مرمت و حفاظت این مجموعه فعال و بخشهای زیادی از پیکرههای فرسوده این مجموعه استحکام بخشی شده و بخشهای دیگری مستلزم تصویب طرح و تخصیص اعتبارات لازم است.

اما وضعیت فعلی این مجموعه تاریخی نشان از آن دارد که این قلعه ها در معرض فرسایش شدید قرار دارند و ورود به حریم این قلعه ها به خصوص در قلعه اردشیر نگرانیهایی را به وجود آورده است.

از سوی دیگر به دلیل مشکلات به وجود آمده در بحث اعتبارات مرمت بناهای متعدد تاریخی کرمان با مشکلاتی مواجه شده است و کمبود اعتبار نیز موانعی را در راستای مرمت قلعه های کرمان ایجاد کرده است که رفع این مشکلات نیاز به عزم مسئولان دارد.



