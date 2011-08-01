به گزارش خبرنگار مهر، سومین روز از مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال جام جهانی جوانان بامداد امروز دوشنبه با برگزاری چهار دیدار در کلمبیا پیگیری شد که در گروه C تیم فوتبال اسپانیا موفق شد برابر کاستاریکا به پیروزی 4 بر یک دست یابد.

جوانان استرالیا هم در دقایق پایانی دیدار با اکوادور گل تساوی را به ثمر رساندند تا نمایندگان قاره آسیا در این جام، دور نخست را بدون شکست به پایان برسانند.

در گروه D تیم جوانان نیجریه با نتیجه 5 بر صفر برابر گواتمالا به پیروزی دست یافت و تیم جوانان عربستان هم با دو گل از سد کرواسی گذشت.

- نتایج دیدارهای سومین روز از مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال جام جهانی جوانان به شرح زیر است:

گروه C:

* اسپانیا 4 - کاستاریکا یک

گل‌ها: رودریگو (14 و 48)، کوکه (81) و ایسکو (4+90) برای اسپانیا و جان رویز(65) برای کاستاریکا

* استرالیا یک - اکوادور یک

گل‌ها: توماس اوآر (89) برای استرالیا و جان گووه‌آ (24) برای اکوادور

صحنه‌ای از دیدار تیم‌های جوانان استرالیا و اکوادور

گروه D:

* نیجریه 5 - گواتمالا صفر

گل‌ها: ادافه اگبدی (8 و 39)، عبدل آجاگون (48)، اولارنواجو کایوده (53) و احمد موسی (76)

* کرواسی صفر - عربستان 2

گل‌ها: یاسر الفهمی (54) و فهد الموالاد (69)

برنامه روز چهارم از مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال جام جهانی جوانان به شرح زیر است:

گروه F:

* مکزیک - کره شمالی

* آرژانتین - انگلستان

گروه E:

* مصر - پاناما

* برزیل - اتریش