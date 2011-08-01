اعمال سلیقه‌ شخصی بر مصوبه خرید آثار تاثیر نگذارد

تاها بهبهانی هنرمند صاحب سبک نقاشی و مجسمه‌سازی در گفتگو با خبرنگار تجسمی مهر درباره مصوبه خرید آثار هنری اظهار کرد: همواره مشکل ما این بوده است که سلیقه‌های شخصی و بدون کارشناسی در هنر رخ می‌دهد و اتفاقات میمون را نامیمون می‌کند. نگرانی هنرمندان بابت اجرایی شدن این مصوبه، اعمال سلیقه‌های شخصی است. این احتمال وجود دارد که بودجه ارگان‌ها برای خرید آثاری که ارزش هنری چندانی ندارند، صرف شود.

وی ادامه داد: اجرای درست این مصوبه نیازمند تشکیل شورایی از کارشناسان بدون غرض است تا بدون توجه به مسائل مادی و تاکید بر موضوعات معنوی و فرهنگی آثاری را برای خرید انتخاب کنند که ارزش هنری داشته باشد. اگر خریدها به صورت رابطه‌ای صورت گیرد اوضاع هنر همین‌طور بد خواهد ماند.

این نقاش پیشکسوت با تاکید بر اینکه باید مشخص شود آثار خریداری شده دارای چه درجه هنری هستند، افزود: اگر ارزشیابی درستی از آثار صورت گیرد و کارهایی که خریداری می شود از درجه بالای هنری برخوردار باشند که برای مملکت بمانند، بدعتی ایجاد خواهد شد که برای جوانان انگیزه ایجاد می‌کند تا آثار ارزشمند خلق کنند.

بهبهانی همچنین بیان کرد: خرید آثار از هنرمندان جوان برای حمایت از آنان، اگر به خرید آثار ناپخته بینجامد، به جوانان کمکی نخواهد کرد. بیشتر نگرانی من در مورد مصوبه خرید آثار، این است که کار کارشناسی در این زمینه صورت نگیرد. متاسفانه در زمینه هنری رسم بر این است که با آدم‌های خبره مشورت نمی‌گیرند و حاصلش ملغمه‌ای است که در هنر امروز شاهدش هستیم.

وی اثرات سوء درست اجرا نشدن این مصوبه را بیشتر از فوایدش عنوان کرد و ادامه داد: در گذشته شاهد بودیم که بودجه هنگفتی صرف خرید نخل‌های پلاستیکی برای نصب در میادن صرف شد. هنوز هم نمی‌دانیم این آثار از کجا و از سوی چه کسی آمد. برخی از آنها را از میادین جمع‌آوری کردند اما مشاهده شده است که در چند شهرستان دیگر این نخل‌ها نصب شده‌اند. آیا مملکتی که فرهنگ و هنرش این همه قدمت دارد باید نمادش نخل‌های پلاستیکی باشد؟ حالا هم که مجسمه‌های چینی وارد کرده‌اند و در چند میدان شهر تهران نصب کرده‌اند. اگر این اتفاق ادامه پیدا کند باید فاتحه هنر در ایران را بخوانیم.