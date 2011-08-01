"خرم رود" فرصتی برای توسعه گردشگری/ ساماندهی؛ چشم انتظار بودجه ملی

به گزارش خبرنگار مهر، در تاریخ رویایی لرستان همیشه سخن از رودخانه ای است که سالها نقل داستانهای گذشتگان بوده و تاریخ مردم خرم آباد در کنار این ساحل رودخانه ای شکل گرفته و امروز این رودخانه یکی از آلوده ترین رودخانه های ایران است که باید ساماندهی شود.

رودخانه خرم آباد که در زبان محلی به آن "گلال" می گویند از ارتفاعات شمالی شهر و از دامنه های سفید کوه و کوه کمر سیاه سرچشمه گرفته است.

این رود دارای چندین سرشاخه است که طولانی ترین سرشاخه آن از دامنه غربی کوه ریمله سرچشمه می گیرد و این رودخانه با طول ۱۱۰ کیلومتر از میان دره خرم آباد با جهتی شمالی - جنوبی می گذرد و شهر را به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم می کند.

"خرم رود" تبدیل به زباله دانی شده است

رودخانه "خرم رود" پس از عبور از روستاهای شمالی خرم آباد که از آن برای کشاورزی استفاده می شود وارد شهر شده و با آلاینده های بسیاری از جمله فاضلابهای صنعتی و خانگی و سموم و کودهای کشاورزی آلوده می شود.

رودخانه خرم آباد سالهاست که از آلودگی های بسیاری رنج می برد که می توان به آلودگی ناشی از فاضلاب، پسابهای صنعتی و کشاورزی اشاره کرد اما آنچه دردناک تر از هر چیزی به نظر می رسد بی مهری مردم خرم آباد در حق این رودخانه بزرگ است که با ریختن زباله و فاضلابهای خانگی ابراز می شود.

در حال حاضر آلودگی رودخانه خرم آباد به علت ریختن زباله و نخاله های ساختمانی بیشتر شده و بدین ترتیب شرایط برای انتقال بیماری های خطرناک نیز در شهر فراهم شده است.

رودخانه گلال یا خرم رود در وسط شهر خرم‌آباد در حال حاضر به جای آنکه منشا زیبایی و پاکی باشد به دلایل مختلف وضعیت نامناسب و کاملا غیربهداشتی به خود گرفته و سلامت افراد منطقه را تهدید می‌کند.

آغاز ساماندهی رودخانه خرم آباد از سال گذشته

در این راستا به منظور استفاده حداکثری از این ظرفیت بی نظیر در جهت توسعه صنعت توریسم در استان به همت شرکت آب منطقه ای لرستان طرح ساماندهی رودخانه خرم آباد به صورت پایلوت از محل پل صفوی تا پل شهدای این شهر سال گذشته آغاز و فاز اول آن به پایان رسید.

مدیرعامل آب شرکت آب منطقه ای استان لرستان نیز در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: برای اجرای طرح ساماندهی رودخانه خرم آباد در محدوده یادشده مطالعات کارشناسی با صرف 36 میلیون تومان انجام شده است.

امیدعلی سیفی طول کل رودخانه خرم آباد را 35 کیلومتر دانست و بیان داشت: از این میزان طول مسیر حدود پنج کیلومتر آن از داخل شهر خرم آباد عبور می کند.

فاز اول ساماندهی رودخانه خرم آباد انجام شد

وی با بیان اینکه طرح ساماندهی در حال حاضر از محل پل شهدا تا پل صفوی به صورت آزمایشی اجرا شده است، افزود: تاکنون دو میلیارد و 100 میلیون تومان برای این پروژه هزینه شده است.

مدیرعامل آب شرکت آب منطقه ای استان لرستان ادامه داد: فاز اول ساماندهی رودخانه خرم آباد به طول 750 متر طی سال گذشته صورت گرفته است.

فراخون برای اجرای فاز دوم ساماندهی خرم رود

سیفی با اشاره به اعلام فراخوان فاز دوم این پروژه عنوان کرد: طی سالجاری حد فاصل پل انقلاب تا پل شهدا به طول یک هزار متر و با برآورد اعتباری دو میلیارد تومان ساماندهی خواهد شد.

وی با یادآوری اینکه طول کل رودخانه خرم آباد نزدیک به 35 کیلومتر است، تصریح کرد: ساماندهی کامل این رودخانه نیازمند صرف اعتبار زیادی است.

مدیرعامل آب شرکت آب منطقه ای استان لرستان با بیان اینکه در حال حاضر محل اعتبارات این پروژه استانی است عنوان کرد: برای ساماندهی رودخانه خرم آباد نیازمند نگاه ویژه دولت برای در نظر گرفتن ردیف اعتبار ملی هستیم.

ساماندهی رودخانه خرم آباد 70 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

سیفی با اشاره به اینکه برای ساماندهی رودخانه خرم آباد نیازمند 70 میلیارد تومان اعتبار هستیم، تصریح کرد: در صورتی که این اعتبار از محل منابع ملی اختصاص یابد این رودخانه تبدیل به جاذبه گردشگری در غرب کشور خواهد شد.

وی با اشاره به اهداف ساماندهی رودخانه خرم آباد بیان داشت: پاکیزه کردن محیط رودخانه و اطراف آن، ایجاد محیط تفریحی و گردشگری در اطراف رودخانه، ایجاد فرصتهای مناسب برای اشتغال، زیباسازی فضای شهری و اصلاح هندسی مقطع عرضی رودخانه از جمله این اهداف است.

مدیرعامل آب شرکت آب منطقه ای استان لرستان با تاکید بر اینکه ساماندهی رودخانه خرم آباد تحول جدی در حوزه گردشگری استان ایجاد می کند خواستار در نظر گرفتن ردیف ملی برای تسریع در اجرای این پروژه مهم شد.

اعتبارات استانی جوابگوی طرح ساماندهی رودخانه نیست

سیفی با تاکید به اینکه اعتبارات استانی جوابگوی چنین طرح های بزرگی نیست ابراز امیدواری کرد که با نگاه ویژه مسئولان برای این پروژه ردیف ملی تعریف شود.

وی به برنامه های بلندمدت این شرکت برای ساماندهی رودخانه خرم آباد اشاره کرد و گفت: ما برنامه داریم با احداث سد شبیخون که مطالعات آن تمام شده است مازاد آب این سد را برای زیباسازی رودخانه خرم آباد به این رودخانه منتقل کنیم.

مدیرعامل آب شرکت آب منطقه ای استان لرستان با تشریح اهداف مطالعه و اجرای سد شبیخون گفت: علاوه بر کمک به ساماندهی رودخانه خرم آباد این سد در راستای تامین اراضی پایین دست کشاورزی شهر خرم آباد و کنترل سیلاب های مخرب بهاره راهگشا خواهد بود.

سیفی ادامه داد: سد مخزنی شبیخون با ظرفیت 50 میلیون مترمکعب در مرحله مطالعه قرار دارد که در صورت تامین اعتبار عملیاتی خواهد شد.

به هر حال ساماندهی رودخانه خرم آباد ضرورتی است که باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد و به نظر می رسد عملیاتی شدن این پروژه بزرگ نیازمند نگاه ویژه مسئولان ملی برای در نظر گرفتن ردیف بودجه مستقل ملی و همچنین سرمایه گذاری بخش خصوصی است وگرنه این طرح در نیمه راه ابتر باقی خواهد ماند و ساماندهی تنها 750 متر آن مشکلی را حل نخواهد کرد.

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گزارش: فاطمه حسینی

عکس: محسن تیزهوش