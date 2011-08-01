104 هزار نفر در کشور آمارگیری می کنند

ذبیح قائمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه 104 هزار نفر درگیر سرشماری آمار در سال 90 هستند، اظهار داشت: از 13 شهریور ماه تا 20 شهریورماه معاونان فنی طرح سرشماری امسال آموزش می بینند.

وی عنوان کرد: از16 مهر ماه تا 28 مهرماه آموزشهای استانی در استانها آغاز می شود.

مقام مرکز آمار ایران تاکید کرد: 90 هزار نفر عوامل اجرایی و53 هزار نفر مامور آمارگیر در این سرشماری حضور دارند.

قائمی با بیان اینکه سرشماری سال جاری موجب می شود که اهداف چشم انداز 20 ساله تحقق پیدا کند، تصریح کرد: لزوم سرشماری این است که تجدید نظر در بحث تحولات اجتماعی، ازدواج، مرگ و میر، تولد، برنامه ریزی برای مسکن، اشتغال و ... صورت گیرد.