جزئیات روند محاکمه مبارک؛ از تیم پزشکی ویژه تا پخش مستقیم از تلویزیون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های خارجی، حسنی مبارک دیکتاتور سابق مصر سرانجام از روز چهارشنبه پای میز محاکمه قرار خواهد گرفت. این محاکمه در دانشگاه پلیس قاهره برگزار می شود. بنا بر اعلام قاضی دادگاه جلسات محاکمه پشت سر هم برگزار خواهد شد و تنها به دوربین های تلویزیون مصر اجازه داده خواهد شد وقایع دادگاه را به طور مستقیم پوشش دهند.

"احمد رفعت" یکی از مشاوران قاضی دادگاه محاکمه حسنی مبارک روز گذشته در یک کنفرانس خبری اظهار داشت: 600 نفر از جمله اصحاب رسانه های مصر، اقوام درجه یک یا دو متهمان و هیئت دفاع از متهمان در جلسات دادگاه حضور خواهند داشت. وی افزود: اجازه داده نمی شود هر نوع دوربین و نیز تلفن همراه یا دستگاه های مشابه وارد دادگاه شود.

حسنی مبارک و جمال و علا مبارک پسران وی، "حسین سالم" تاجر مصری عامل فروش گاز ارزان به رژیم صهیونیستی، "حبیب العادلی" وزیر کشور اسبق و 6 تن از معاونان وی به کشتار عمدی و دستور کشتار معترضین مصری در جریان انقلاب 25 ژانویه متهم هستند و جلسات محاکمه این افراد نیز از روز چهارشنبه آغاز خواهد شد.

پیش از این قرار بود اوایل مرداد حبیب العادلی و معاونان وی محاکمه شوند اما این امر به سبب مشکلات امنیتی به سوم آگوست (چهارشنبه 12 مرداد) موکول شد.

محاکمه علنی و مجازات حسنی مبارک و عناصر رژیم دیکتاتوری وی یکی از مهمترین خواسته های مردم انقلابی مصر است. در حالی که 2 روز تا آغاز محاکمه مبارک باقی مانده است یک منبع نزدیک به وی اعلام کرد که وکیل رئیس جمهور مخلوع این کشور تلاش می کند به بهانه وخامت اوضاع جسمانی دیکتاتور، محاکمه وی را به تاخیر بیندازد و اعلام کند حسنی مبارک نمی تواند در جلسات دادگاه حضور داشته باشد مسئله ای که مردم مصر را به شدت خشمگین خواهد کرد.

بنا بر اعلام منابع بیمارستانی، حال حسنی مبارک نسبتا خوب است و وی تنها از افسردگی شدید رنج می برد و از خوردن غذا امتناع می کند.

مردم مصر معتقدند شورای عالی نظامی این کشور بیماری مبارک را به عنوان حیله ای برای جلوگیری از محاکمه حسنی مبارک قرار داده است.

از سوی دیگر یک کمیته پزشکی رسمی برای بررسی وضعیت جسمانی حسنی مبارک در آستانه برگزاری جلسات دادگاه وی تشکیل شده است و گزارشی درباره اینکه آیا وی می تواند برای حضور در دادگاه به قاهره منتقل شود تهیه کند.

"عاصم عزام" رئیس تیم معالج حسنی مبارک در این رابطه اظهار داشت که اعضای کمیته مذکور متشکل از اساتید دانشگاه، پزشکان وابسته به نیروهای شورای عالی نظامی خواهد بود.

منابع مصری همچنین از وجود یک طرح امنیتی فراگیر در جریان برگزاری جلسات دادگاه محاکمه حسنی مبارک خبر داده اند که با مشارکت و همکاری نیروهای مسلح و وزارت کشور اجرا خواهد شد.

در همین "عبدالعزیز عمر" رئیس دادگاه استیناف قاهره اعلام کرد که روز چهارشنبه به طور قطع مشخص خواهد شد نخستین جلسه دادگاه حسنی مبارک و دیگر افراد متهم رژیم دیکتاتوری سابق برگزار می شود.