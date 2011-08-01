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۱۰ مرداد ۱۳۹۰، ۹:۴۰

از هفته گذشته آغاز شد؛

موج جدید توفان استوایی در فیلیپین/ افزایش مستمر آمار قربانیان

موج جدید توفان استوایی در فیلیپین/ افزایش مستمر آمار قربانیان

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: با فرارسیدن موج جدید توفان استوایی "نوک – تن" که از اواخر هفته گذشته در فیلیپین آغاز شده، آمار قربانیان این توفان به 52 تن افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبر آسیا، بر اساس اعلام مرکز حفاظت شهری فیلیپین همچنین بر اثر این توفان، 27 تن دیگر نیز در نقاط مختلف این کشور مفقود شده اند.

بر اساس این گزارش، بیشتر قربانیان این توفان بر اثر رانش زمین جان باخته و مدفون شده اند و یا ماهیگیرانی هستند که در دریا غرق شده اند.
 
بر اثر توفان "نوک - تن" تا کنون بیش از 121 هزار تن آواره شده اند که در اردوگاههای موقت دولتی اسکان داده شده اند.
 
به طور متوسط فیلیپین هر ساله بیش از 20 توفان مرگبار را تجربه می کند و توفان نوک تن دهمین توفان در سالجاری میلادی در این کشور است.
کد مطلب 1372432

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