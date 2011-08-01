روزانه 1300 تن زباله در کرج جمع آوری می شود

الله بخش دودانگه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حمل زباله به صورت روزانه یکی از مهمترین وظایف حوزه معاونت حمل و نقل است که در این زمینه روزانه هزار و 300 تن زباله حمل و به سکوهای موقت و مراکز دفن انتقال می یابد.

وی افزود: ارائه خدمات و تأمین خودروهای تخصصی و غیر تخصصی حوزه های مختلف خدمات شهری مناطق 11 گانه شهرداری کرج، مشارکت در تمامی امور حوزه خدمات شهری مانند نمک پاشی، برف روبی،‌ آب گرفتگی معابر و امور کنترل و نظارت، مشارکت و تأمین خودروهای تخصصی از قبیل بیلهای مکانیکی، باب کت، گریدر،‌ لودرهای بزرگ،‌ بلدوزر و ... از جمله وظایف حوزه معاونت حمل و نقل سازمان است.

این مسئول عنوان کرد: اعزام خودروهای کمپرسی و لودر به پروژه فاز 4 و پروژه مصلی نماز جمعه کرج برای خاکبرداری و حمل خاک و مخلوط و تخلیه عمران مناطق 4 و 5، هماهنگی تمامی موارد فنی و اداری بین مناطق شهرداریهای کرج، هماهنگی لازم با تمامی واحدهای سازمان و موتورپولها و انجام کارهای اداری مربوطه، حضور در زمان آماده باش و بحران و بارندگی و... از دیگر اقدامات این سازمان است.

دودانگه با اشاره به واحد مشارکتهای خدماتی این سازمان ادامه داد: این واحد قسمتی ویژه است که با دارا بودن ماشین آلات سنگین و ارائه خدمات شبانه روزی در اکثر پروژه های بزرگ و مقتضی شهرداری نقش مؤثری دارد.

مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری کرج یادآور شد: طی سال گذشته اعتباراتی از سوی این سازمان به تخریب عوارضی اتوبان کرج – قزوین، جمع آوری زباله میدان بار مرکزی، زیرسازی معابر، جمع آوری نخاله و تراشه آسفالت پارکینگ بلوار بلال، اجاره ماشین آلات حصار، جمع آوری نخاله پمپ بنزین رجایی شهر، احداث راه دسترسی بی جی، حمل خاکی زراعی، زیرسازی کارخانه آسفالت، خط کشی معابر، زیرسازی ابتدای جاده محمدشهر و زیرسازی پروژه مصلی اختصاص یافت.