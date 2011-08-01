75 هزار بیسواد در هرمزگان/ هدفگذاری تحصیلی برای 37 هزار نفر

به گزارش خبرنگار مهر، احمد آخوندی صبح دوشنبه در همایش یک روزه روسای ادارات سوادآموزی سراسر هرمزگان، مجموع بیسوادان استان را حدود 75هزار نفر اعلام کرد که در برنامه های اجرایی قرار دارند و افزود: امسال برای سوادآموزی 37هزار و 337 نفر بازمانده از تحصیل در سطح استان هدفگذاری شده که تحقق آن نه تنها دور از انتظار نیست بلکه امری دست یافتنی و قابل تحقق است.

وی عنوان کرد: دوره جدید فعالیت سوادآموزی الزاما باید با رویکرد مبتکرانه همراه باشد و متولیان امر در بخش سوادآموزی بر اساس سند تحول آموزش و پرورش اهتمام لازم را در این بخش داشته باشند.

آخوندی گفت: تحول جدی در ساختار سوادآموزی به عنوان یکی از مهمترین مطالبات مقام معظم رهبری در بحث ریشه کنی بیسوادی است که این امر ضرورت تغییر ساختار این مجموعه را اجتناب ناپذیر کرد.

وی تصریح کرد: به دنبال ابراز این دغدغه وزارت آموزش و پرورش برای تحقق منویات مقام معظم رهبری و همچنین ارتقای شاخصهای سوادآموزی، به منظور هماهنگی بیشتر و استفاده از همه ظرفیتها، تغییر ساختار نهضت سوادآموزی را به جد در دستور کار قرار داد که با ایجاد معاونت سوادآموزی در مجموعه ادارات کل آموزش و پرورش این مهم محقق شد.

مدیر کل آموزش و پرورش هرمزگان در همین راستا اظهارداشت: شاید برخی نگرشها در برابر این تحول پویایی لازم را نداشتند اما عزم و اراده جدی مقام عالی وزارت سرانجام به تغییر بنیادی ساختار این تشکیلات منجر شد و نهضت سواد آموزی به عنوان یکی از معاونتها، در کنار سایر دوره های تحصیلی، کار خود را آغاز کرد.

آخوندی جامعه هدف سوادآموزی را افراد بین سنین 10تا 49سال عنوان کرد که به هر دلیلی امکان تحصیل در موعد مقرر را نداشته اند.

وی اضافه کرد: برای رسیدن به آنچه مطلوب آموزش و پرورش است همه عوامل دست اندرکار در مجموعه سوادآموزی با راهبری معاونت آن برنامه های خود را عملیاتی کنند که در این راستا اصل بر تحول و خلاقیت با رویکردهای نوین است.

وی تاکید کرد: همه امکانات آموزش و پرورش در این راستا در خدمت مجموعه سوادآموزی است که البته به کارگیری آن نیازمند افرادی است که با عبور از تفکرات گذشته، بتوانند خلاقانه مسیر سواد آموزی را دنبال و روند برنامه های خود را بر پایه سیاستهای جدید منطبق کنند.

همچنین در این دیدار "جم" معاون سوادآموزی آموزش و پرورش استان و روسای ادارات مناطق به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.