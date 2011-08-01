30 برنامه غضنفری در حوزه تجارت اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در مقدمه بخش تجارت از برنامه های خود برای وزارت صنعت ، معدن وتجارت آورده است : اقتصاد ایران به ­واسطه داشتن موقعیت ژئوپولتیک و قرار گرفتن در مسیر تلاقی سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا همواره در طول تاریخ از مزیت تجاری ویژه و استثنایی برخوردار بوده است.

وی می افزاید : این امر در کنار لزوم حرکت از اقتصاد تک محصولی (و مبتنی بر نفت) به اقتصاد پویا و توسعه‌یافته، اهمیت توجه به مزیت‌های رقابتی، متنوع کردن اقتصاد کشور و توسعه تجارت و صادرات غیرنفتی را دوچندان کرده است ونکته حائز اهمیت در این خصوص آن است که توجه به توسعه صادرات و تولیدات صادراتی، تضمین­کننده پایداری در تنظیم بازار داخلی نیز می­باشد.

وی تصریح می کند که رشد صادرات غیرنفتی در سالهای اخیر به گونه ای بوده است که مقام معظم رهبری از آن به عنوان نمونه ای از همت مضاعف و کار مضاعف یاد کردند و مورد تقدیر ریاست محترم جمهور و نمایندگان محترم مجلس قرار گرفت.

به گفته وی ، صادرات غیرنفتی یکی از جلوه های ملموس جهاد اقتصادی است. هر چه میزان اتکای کشور به درآمدهای نفتی کاهش یافته و صادرات غیرنفتی رشد یابد، موقعیت های اقتصادی و اجتماعی و حتی سیاسی تثبیت شده و اشتغال موجود و نسل های آینده ار امنیت بیشتری برخوردار خواهد بود.

30 برنامه برای حوزه تجارت

غضنفری 30 برنامه خود را در بخش بازرگانی خارجی ، داخلی و زیر ساخت ها در وزارتخانه جدید مطرح کرده و در بخش بازرگانی خارجی ، محور قرار دادن راهبرد توسعه صادرات غیرنفتی و انجام حمایت­های لازم در این زمینه، بسترسازی جذب سرمایه­های داخلی و خارجی در زمینه تولیدات صادرات محور، تعامل فعال تر با تشکل ها، اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق های تعاون سراسر کشور برای توسعه صادرات را مورد توجه و تاکید قرار می دهد .

از نظر وی ، حمایت­های هدفمند از صدور خدمات فنی و مهندسی و توسعه صادرات کالاهای با ارزش افزوده و فنآوری بالا، حمایت از صادرات خدمات بویژه صدور نیروی کار متخصص، خدمات ترانزیتی، گردشگری و صادرات مجدد، مدیریت موثر واردات در راستای پشتیبانی از تولید و صادرات، از راهکارهایی است که می تواند نقش مهمی در توسعه صادرات غیرنفتی ایفا کند.

وی درادامه در برنامه خود بر بهره گیری از تمامی ابزارهای قانونی برای مقابله با ورود کالاهای غیرکیفی و غیرضرور، توسعه روابط اقتصادی بیشتر با کشورهای اسلامی، توسعه عضویت در پیمان­های منطقه ای و ایجاد اتحادیه های گمرکی منطقه تاکید کرده است.

غضنفری ، برگزاری نمایشگاهها، اعزام هیات­ها، دعوت از هیات­های خارجی و توسعه کمیسیون­های مشترک تجاری، ساماندهی نظام اطلاع­رسانی بازارها و فرصت­های تجاری به تولیدکنندگان و صادرکنندگان، تداوم هدفمند و اثربخش کردن جوایز و مشوق­های صادراتی و جبران بخشی از تبعات ناشی از هدفمندکردن یارانه­ها در حوزه صادرات غیرنفتی را از جمله برنامه های خود در توسعه تجارت اعلام کرد.پ

وی می گوید : تقویت جایگاه نهادها، تشکل­ها، خوشه­های صنعتی صادراتی و شرکت­های مدیریت صادرات، گسترش پوشش­های بیمه­ای صادراتی ، فعال­سازی مناطق آزاد برای جذب سرمایه­گذاری و پردازش صادرات ، تبلیغ و ترفیع نشان­‌های تجاری ایرانی در بازار‌های هدف و پیگیری الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، ماندگاری و حفظ سهم بازار کالاهای سنتی صادراتی کشور نقش مهمی در حضور موثر تر جمهوری اسلامی ایران در سطح جهان و افزایش صادرات خواهد داشت.

بازرگانی داخلی

وزیر پیشنهادی صنعت ، معدن و تجارت پیشنهاداتی را نیز در خصوص بازرگانی داخلی اعلام کرده و آورده است ، مدیریت تأمین و توزیع کالاهای اساسی با همکاری بخش خصوصی، واگذاری امورتنظیم بازار به اصناف، حمایت توام از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، تلاش در جهت دستیابی به تنظیم پایدار بازار با هماهنگی بین حلقه‌های تولید، توزیع و مصرف از محورهای مهمی است که باید با جدیت پیگیری شود.

وی عنوان می کند در وزارتخانه جدید باید برای کاهش قیمت تمام شده در کل زنجیره تأمین، تولید و تنظیم بازار، حمایت مؤثر از تولید محصولات صنعتی، معدنی و کشاورزی اساسی و مزیت‌دار، بهره‌گیری از حداکثر ظرفیت تولید در جهت تنظیم بازار داخلی و صادرات اقدامات مهمی انجام شود.

زیر ساخت ها بخش سوم برنامه های پیشنهادی دکتر غضنفری در وزارتخانه جدید را در بر می گیرد ، نوین‌سازی شبکه توزیع کشور، تسهیل تجارت از طریق ساده سازی فرآیندها و همگانی کردن تجارت الکترونیکی، اجرای طرح آمایش تجاری براساس پتانسیل‌های هر استان، حمایت و کمک به جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برای توسعه زیرساختهای تجاری کشور، ایجاد فروشگاه‌‌های بزرگ زنجیره‌ای ، اصلاح ساختار و کارآمدتر کردن منابع انسانی از موارد تاکیدی وزیر پیشنهادی صنعت ، معدن و تجارت است .

21 اقدام مهم در بخش تجاری کشور



وزیر پیشنهادی حوزه صنعت ، معدن وتجارت سپس به تشریح 21 اقدام انجام شده بخش تجاری کشور در سه بخش بازرگانی خارجی ، داخلی و زیر ساخت ها پرداخته است .

وی آورده است :ثبت رکورد تاریخی 6/97 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در برنامه چهارم توسعه، بهبود چشمگیر نسبت واردات به صادرات و کاهش 50 درصدی اتکا به نفت، تصویب سند راهبرد توسعه صادرات غیرنفتی، تدوین راهبرد توسعه صادرات محصولات با فنآوری بالا و حمایت از صادرات کالاهای با ارزش افزوده و فنآوری بالا از جمله فعالیت ها در حوزه بازرگانی خارجی به شمار می آید.

غضنفری ر در ادامه بر حمایت ویژه از صدور خدمات فنی و مهندسی و صادرات بیش از 3/13 میلیارد دلاری آن طی 6 سال گذشته ، اجرای سیاست‌های مدیریت واردات با ممانعت از ورود کالاهای غیرکیفی، تشکیل کمیته ضد دامپینگ، ایجاد تشکل‌های وارداتی، افزایش تعرفه برخی کالا و . و سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برگزاری نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و نیز اعزام و پذیرش هیاتهای تجاری و تبلیغات کالاها و خدمات ایرانی در بازارهای هدف (با رشد 85 درصدی در طول برنامه چهارم توسعه)تاکید کرده است.

به گفته وی ، توسعه امور حمل و نقل و کشتیرانی با رسیدن به 165 فروند کشتی و حمل 36 میلیون تن بار در سال 89، گسترش پوشش‌های صادراتی طی 6 سال اخیر به 4/5 میلیارد دلار که بیش از 12 برابر دوران ماقبل خود می‌باشد ، بهره‌گیری از توان بخش خصوصی بویژه اصناف در تامین و توزیع کالا، تنظیم بازار، نظارت و کنترل ، انجام 10 پروژه کلیدی در جهت اصلاح نظام توزیع از جمله برنامه های انجام شده در بخش تجارت کشور است.

غضنفری عنوان کرده است ، توفیق در هدفمندی گندم، آرد و نان طی دو مرحله، خیره‌سازی 2 هزار میلیارد تومانی 22 قلم کالای حساس به‌منظور تنظیم بازار هدفمندی یارانه‌ها، اجرای بزرگترین خرید تضمینی کشور (خرید 2/11 میلیون تن گندم از کشاورزان در سال 89)، صدور گندم برای دومین بار در کشور (حدود 900 هزار تن)، اجرای قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان (تشکیل 157 انجمن حامی حقوق مصرف‌کننده با بیش از 80 هزار عضو) از جمله موفقیت های کسب شده است.

وزیر پیشنهادی صنعت ، معدن و تجارت تنظیم بازار با محوریت تولید داخل و در راستای صیانت و حمایت از تولیدکنندگان داخلی،افزایش ظرفیت سیلوهای کشور در قالب نهضت سیلوسازی به 7/8 میلیون تن، اختصاص اعتبار به نوسازی و بهسازی نانوایی‌های کشور و امضای تفاهم‌نامه با وزارت کار و امور اجتماعی برای آموزش نانوایان، تشکیل کارگروه ملی نهضت کاهش قیمت تمام شده از جمله اقدامات برشمرد.

غضنفری چند محور دیگر اقدامات صورت گرفت در حوزه تجارت را نیز یادآور می شود که از آن جمله می توان به ارائه بالغ بر 100 راهکار و برگزاری آموزش‌های لازم، راه‌اندازی 30 سامانه در جهت ساماندهی بازار، تسهیل تجارت و توسعه تجارت الکترونیکی (همچون سامانه املاک و مستغلات، ثبتارش(ثبت سفارش کالا)، سامانه خرید گندم، میزان(کارت خرید اعتباری)، ستاد(سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)، شبنم(شبکه بازرسی و نظارت مردمی)، ..، انتشار بیش از صدها عنوان تحقیق و پژوهش و کتاب در حوزه های مختلف بازرگانی اشاره کرد.

وی در پایان ابراز امیداوری کرده است تا با اجرای موفق برنامه های فوق، علاوه بر تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه در حوزه تجارت، آرزوی مقام معظم رهبری که فرمودند آرزوی‌ حقیقی‌ من‌ این‌ است‌ که‌ با تلاش‌ و غیرت‌ عموم‌ ملت‌ ایران‌ روزی‌ قادر باشیم‌ در چاههای‌ نفت‌ را ببندیم‌ و اقتصاد کشور را براساس‌ منابع‌ غیرنفتی‌ بنا نهیم‌ و در این‌ صورت‌ است‌ که‌ خدمت‌ بزرگی‌ به‌ نسل‌ امروز و آینده‌ کشور کرده‌ایم، محقق شود.