توطئه های خارجی را خنثی می کنیم/ جولان به آغوش میهن باز می گردد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه، بشار اسد اظهار داشت: سوریه قادر است هر توطئه خارجی که وحدت ملی کشور را هدف قرار دهد خنثی کند.

وی که به مناسبت 66 سالگرد تاسیس ارتش عربی سوریه سخنرانی می کرد افزود: ما یقین داریم پایبندی مان به آرمان های ملی و قومی کینه دشمنانمان را دوچندان می کند و می توانیم با هوشیاری ملت و وحدت ملی توطئه فعلی را که با هدف نابودی سوریه در حال انجام است از بین ببریم. توطئه ای که هدف آن تبدیل منطقه به کشورهای کوچک و رقیب با یکدیگر است.

رئیس جمهور سوریه در ادامه خطاب به ارتش سوریه گفت: شما به جهانیان ثابت کردید به ملت، وطن و عقاید نظامی تان پایبند هستید و صبر و خون پاکتان راه را بر روی دشمنان میهن مسدود کرد و فتنه را از بین برد و کشور را همچون پدری برای فرزندانش حفظ کرد.

وی با بیان این مطلب افزود: کسی که گمان می کند فشارها و توطئه ها می توانند ما را از اصول و آرمان هایمان و ایمانمان به صلح عادلانه و فراگیر را دور کند سخت در اشتباه است. ما هرگز از ذره ای از خاک وطن خود چشم پوشی نخواهیم کرد. بلندی های جولان عربی باقی خواهد ماند و به آغوش میهن بازخواهد گشت.

اسد تصریح کرد: ما در تصمیم گیری های ملی استقلالمان و در روابط بین الملل حاکمیت خویش را حفظ خواهیم کرد و به گزینه مقاومت برای برقراری صلح عادلانه و فراگیر طبق قطعنامه های بین المللی پایبند خواهیم بود قطعنامه هایی که بر عقب نشینی اسرائیل به مرزهای چهارم ژوئن 1967 تاکید دارد و کسی که به غیر از این می اندیشد در توهم بسر می برد.

رئیس جمهور سوریه خاطرنشان کرد: سختی ها و توطئه ها قوای ما را دوچندان می کند و فشارها ما را به پایبندی هر چه بیشتر به حقوق و آرمان هایمان سوق می دهد.

گفتنی است سخنرانی بشار اسد ساعاتی پس از حمله روز گذشته گروه های مسلح به شهر حماه و دفاع ارتش سوریه از این شهر ایراد شد.