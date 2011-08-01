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۱۰ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۲۴

رئیس جمهوری سوریه :

توطئه های خارجی را خنثی می کنیم/ جولان به آغوش میهن باز می گردد

توطئه های خارجی را خنثی می کنیم/ جولان به آغوش میهن باز می گردد

رئیس جمهور سوریه به مناسبت شصت و ششمین سالروز تاسیس ارتش این کشور اعلام کرد که سوریه با تمام توان خود توطئه های خارجی را خنثی خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه، بشار اسد اظهار داشت: سوریه قادر است هر توطئه خارجی که وحدت ملی کشور را هدف قرار دهد خنثی کند.

وی که به مناسبت 66 سالگرد تاسیس ارتش عربی سوریه سخنرانی می کرد افزود: ما یقین داریم پایبندی مان به آرمان های ملی و قومی کینه دشمنانمان را دوچندان می کند و می توانیم با هوشیاری ملت و وحدت ملی توطئه فعلی را که با هدف نابودی سوریه در حال انجام است از بین ببریم. توطئه ای که هدف آن تبدیل منطقه به کشورهای کوچک و رقیب با یکدیگر است.

رئیس جمهور سوریه در ادامه خطاب به ارتش سوریه گفت: شما به جهانیان ثابت کردید به ملت، وطن و عقاید نظامی تان پایبند هستید و صبر و خون پاکتان راه را بر روی دشمنان میهن مسدود کرد و فتنه را از بین برد و کشور را همچون پدری برای فرزندانش حفظ کرد.

وی با بیان این مطلب افزود: کسی که گمان می کند فشارها و توطئه ها می توانند ما را از اصول و آرمان هایمان و ایمانمان به صلح عادلانه و فراگیر را دور کند سخت در اشتباه است. ما هرگز از ذره ای از خاک وطن خود چشم پوشی نخواهیم کرد. بلندی های جولان عربی باقی خواهد ماند و به آغوش میهن بازخواهد گشت.

اسد تصریح کرد: ما در تصمیم گیری های ملی استقلالمان و در روابط بین الملل حاکمیت خویش را حفظ خواهیم کرد و به گزینه مقاومت برای برقراری صلح عادلانه و فراگیر طبق قطعنامه های بین المللی پایبند خواهیم بود قطعنامه هایی که بر عقب نشینی اسرائیل به مرزهای چهارم ژوئن 1967 تاکید دارد و کسی که به غیر از این می اندیشد در توهم بسر می برد.

رئیس جمهور سوریه خاطرنشان کرد: سختی ها و توطئه ها قوای ما را دوچندان می کند و فشارها ما را به پایبندی هر چه بیشتر به حقوق و آرمان هایمان سوق می دهد.

گفتنی است سخنرانی بشار اسد ساعاتی پس از حمله روز گذشته گروه های مسلح به شهر حماه و دفاع ارتش سوریه از این شهر ایراد شد.

کد مطلب 1372526

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