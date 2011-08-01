آغاز سفری پنج ساله به سوی سیاره گازی

به گزارش خبرگزاری مهر، درجه حرارت بر روی سطح سیاره مشتری تا منفی 234 درجه فارنهایت سقوط می کند، ابرهای ضخیم اتمسفر آن را تیره و کدر ساخته اند و باد با سرعتی بیش از 617 کیلومتر بر ساعت در حال وزیدن است.

اکنون کاوشگر فضایی 1.1 میلیارد دلاری به منظور نگاه کردن از میان ابرهای تاریک بزرگترین سیاره سامانه خورشیدی و آشکار کردن آنچه در پس این ابرها و اتمسفر همواره توفانی آن نهفته است، سفر خود را در این هفته آغاز خواهد کرد.

کاوشگر ناسا با نام "جونو" در روز جمعه سفر دو هزار و 800 میلیون کیلومتری خود را به سوی مشتری از پایگاه فضایی کیپ کاناورال آغاز خواهد کرد. "جونو" با کمک راکت اطلس به فضا پرتاب خواهد شد.

جونو که در ارتفاع چهار هزار و 988 کیلومتری از ابرهای رنگارنگ اتمسفر مشتری، یعنی نزدیک ترین فاصله ای که یک فضاپیما تا کنون از سیاره مشتری داشته، مستقر خواهد شد به مدت یکسال به نفوذ به میان ابرهای در هم پیچیده این سیاره گازی خواهد پرداخت.

دانشمندان امیدوارند با کمک این کاوشگر بتوانند وجود یا عدم وجود ماده ای مرموز به نام هیدروژن فلزی را درون اتمسفر مشتری، جایی که فشار تا حدی بالا است که هیدروژن به شکل فلزی رسانا در هم فشرده می شود را به اثبات برسانند. گفته می شود این ماده عامل میدان مغناطیسی بسیار پر قدرت این سیاره است و می تواند منجر به شکل گیری توفانهای وحشتناکی در گازهای اتمسفر مشتری شود.

انتظار می رود این فضاپیما در جولای 2016 به سیاره مشتری برسد و برای یک سال در مدار سیاره مشتری به فعالیت بپردازد. انرژی این فضاپیما با کمک سه بازوی بزرگ خورشیدی تامین خواهد شد و هشت ابزار مختلف بر روی این کاوشگر به آشکار سازی نشانه هایی درباره چگونگی تکامل و شکل گیری مشتری خواهند پرداخت.

یکی از حیاتی ترین سئوالاتی که دانشمندان امیدوارند "جونو" بتواند پاسخی برای آن بیابد، درباره هسته مشتری است، زیرا برخی از دانشمندان بر این باورند بر خلاف ساختار گازی این سیاره، مشتری هسته ای جامد دارد. "جونو" به اندازه ای به مشتری نزدیک خواهد شد که می تواند به صورت مستقیم از ذرات باردار گازی این سیاره نمونه برداری کند.

بر اساس گزارش اسپیس، این فضاپیما همچنین قدرت گرانشی و میدان مغناطیسی و همچنین ساختار اتمسفر این سیاره را مورد مطالعه قرار خواهد داد.