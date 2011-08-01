به گزارش خبرگزاری مهر، 30 متن از تهران و 33 متن از شهرستان توسط هیئت انتخاب متون متشکل از دکتر سعید کشن فلاح، مهرداد رایانی مخصوص و سید حسین فدایی حسین به این جشنواره معرفی شدند.

مطابق توضیحات مندرج در فراخوان جشنواره (بند الف مسابقه صحنه‌ای) نمایشنامه‌هایی که پیش از این اجرای عمومی داشته و یا در جشنواره‌ها حضور و اجرا داشته اند ، مورد بازخوانی قرار نگرفته اند و اگر در هر مقطعی مشخص شود، نمایشنامه تایید شده پیشتر اجرای عمومی داشته و یا در جشنواره ها مورد استفاده گروه های اجرایی قرار گرفته است از حضور در جشنوار باز خواهد ماند.

همچنین گروه‌هایی که نمایشنامه آنها مشروط اعلام شده موظف به اصلاح و ارسال مجدد متن هستند و گروه‌هایی که متقاضی حضور در بخش رپرتوار باشند (31 شهریور تا 15 مهر امسال) آثار آنها از 20 شهریور بازبینی می‌شود. این در حالی است که آثارسایر متقاضیان از 10 مهر امسال مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

سیزدهمین جشنواره سراسری تئاتر مقاومت (انقلاب- دفاع مقدس) به دبیری حسین پارسایی از 28 آبان تا سوم آذر امسال در تهران برگزار می‌شود.