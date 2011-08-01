صالحی در راه دهلی/ هند در پرداخت بدهی ایران حسن نیت دارد

مهدی نبی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مناقشه نفتی ایران و هند درباره وصول مطالبات ایران تصریح کرد: گفتگوها بین دو کشور مدت هاست شکل گرفته و نتیجه ان مثبت بوده است.

وی افزود: البته اینکه مذاکرات دو کشور اجرایی و عملیاتی شود را بانک مرکزی باید اعلام نظر کند.

سفیر ایران در هند با تاکید بر اینکه هندی ها برای رفع مشکل پرداخت وجه نفت ایران از ابتدا حسن نیست داشته اند گفت: برخی اظهاراتی که هفته گذشته مطرح شد مبنی بر اینکه هندی ها مایل به پرداخت وجه صادرات نفت ایران نیست و یا مذاکرات به بن یست رسیده به هیچ وجه صحت ندارد.

وی خاطرنشان کرد: تلاش مسئولان دو کشور ایران و هند حل مشکل اخیر بوده و در این راستا با دو ، سه کشور ثالت مذاکراتی صورت گرفته که یکی از آن ها ترکیه است.

نبی زاده گفت:گام اول برای پرداخت وجه بدهی ایران مثبت بوده است.

وی در پاسخ به این سئوال که گفته شده هند دیگر قصد ادامه همکاری نفتی با ایران را ندارد گفت: من این خبر را نشنیده ام و تائید نمی کنم.

سفیر ایران در هند در خصوص احتمال تداوم صادرات نفت ایران به هند گفت: طبیعتا کشور بزرگی مانند هند برای تامین انرژی خود باید از طریق کشورهای مختلف اقدام کند اما در مورد ایران موانعی در پرداخت وجه وجود داشت که در حال رفع شدن است.

نبی زاده عنوان کرد که مقامات بانکی ایران و هند در ترکیه مذاکراتی داشته اند و اگر مشکل اخیر از طریق ترکیه حل شود نیازی به شکل گیری گفتگو با دو کشور دیگر نخواهد بود.

وی در پایان از تداوم مذاکرات مقامات بانکی ایران و هند در سفر به دو کشور خبر داد و گفت: همچنین وزیر خارجه هند از وزیر خارجه ایران برای سفر به این کشور دعوت کرده است که طی دوماه آینده این سفر انجام می شود.