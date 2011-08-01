مس با کمبود هفت بازیکن مواجه است/ نگرانی از برگزاری بازی های خانگی در کرمان

منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: باشگاه مس سرچشمه در فصل جدید برای ایاب و ذهاب و برگزاری بازی های خانگی خود در کرمان با مشکلاتی مواجه خواهد شد که از این بابت مقداری نگران اوضاع هستیم.

وی یادآورشد: تیم فوتبال سرچشمه انگیزه بسیار خوبی برای حضور در لیگ دارد تجربه های گذشته در کنار جوانی برخی بازیکنان موقعیت خوبی برای استارت لیگ برتر برای تیم ایجاد کرده است.

این مسئول تصریح کرد: درباره بازیهای خارج از خانه مشکل خاصی نداریم اما برای بازی های خانگی که به دلیل نبود شرایط در استادیوم سرچشمه باید در کرمان برگزار شوند برای ایاب و ذهاب هوادارن تیم و دیگر مسائلی که تیم در یک بازی درگیر آن است نگران هستیم و امیدواریم بتوانیم بر این مشکلات به راحتی فائق آییم.

وی ادامه داد: با توجه به حفظ 10بازیکن از فصل قبل در تیم سرچشمه و افزوده شدن بازیکنان خوب خارجی و داخلی نگرانی از بابت کمبود بازیکن نداریم.

منصوری یادآورشد: ساختار تشکیلاتی باشگاه سرچشمه در ماه گذشته تا حدودی شکل گرفت و هنوز مسائلی بر سر این تشکیلات وجود دارد که امیدواریم به زودی مرتفع شود.

وی دیر تشکیل شدن تیم را از دست دادن فرصتی برای یارگیری دانست و گفت: می توانستیم لیست بازیکنان تیم را کامل کنیم ولی در شرایط فعلی هفت بازیکن کم داریم.

مدیرعامل مس سرچشمه کاهش فاصله قراردادها در این تیم را عاملی برای اتحاد و همدلی بیشتر بین بازیکنان دانست و گفت: تنها مجبور شدیم برای جذب یک بازیکن مبلغ 350 میلیون تومان بپردازیم و دیگر بازیکنان فاصله چشمگیری در مبالغ عقد شده ندارند و این بحث می تواند اختلافات احتمالی آینده بین بازیکنان تیم را کاهش دهد.