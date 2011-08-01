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۱۰ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۴۹

"دنیای مجازی" در شبکه خبر بررسی می‌شود

"دنیای مجازی" در شبکه خبر بررسی می‌شود

برنامه "دنیای مجازی" کاری از گروه علمی فرهنگی هنری شبکه بین‌المللی خبر است که روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه به تهیه‌کنندگی و کارگردانی علیرضا قانونی در 26 قسمت 14 دقیقه‌ای تولید و از شبکه خبر پخش می‌شود.

هر قسمت این برنامه شامل سه بخش است که در بخش اول آن به مسائل فنی و تکنولوژیکی اینترنت، چگونگی انتقال و دریافت اینترنت، پهنای باند و غیره توجه دارد.

در بخش دوم برنامه به یکی از مسائل و معضلات روانشناختی و جامعه شناختی اینترنت از قبیل هویت ناشناس، پرخاشگری، ازدواج اینترنتی، اعتیاد اینترنتی، جرایم رایانه‌ای و ... پراخته می‌شود و در بخش سوم برنامه پیشرفت‌های این حوزه در کشور معرفی می‌شود.
کد مطلب 1372631

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