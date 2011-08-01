به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه به تهیه‌کنندگی و کارگردانی علیرضا قانونی در 26 قسمت 14 دقیقه‌ای تولید و از شبکه خبر پخش می‌شود.

هر قسمت این برنامه شامل سه بخش است که در بخش اول آن به مسائل فنی و تکنولوژیکی اینترنت، چگونگی انتقال و دریافت اینترنت، پهنای باند و غیره توجه دارد.

در بخش دوم برنامه به یکی از مسائل و معضلات روانشناختی و جامعه شناختی اینترنت از قبیل هویت ناشناس، پرخاشگری، ازدواج اینترنتی، اعتیاد اینترنتی، جرایم رایانه‌ای و ... پراخته می‌شود و در بخش سوم برنامه پیشرفت‌های این حوزه در کشور معرفی می‌شود.