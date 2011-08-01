مخازن ذخیره آب خراسان جنوبی جوابگوی نیاز جمعیت فعلی نیست

سید مجتبی عراقی ‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طبق استاندارد به ازای هر نفر یک متر مکعب مخزن مورد نیاز است، اظهارداشت: کمبود حداقل 25 هزارمترمکعب مخزن ذخیره آب در استان واضح است.

به گفته وی حدود نیمی از این کمبود مربوط به شهر بیرجند است.

وی افزود: متوسط سرانه تولید به ازای هر اشتراک در استان 819 لیتر در روز و سرانه مصرف 608 لیتر در روز است و این در حالی است که سرانه تولید و مصرف آب به ازای هر نفر در استان به ترتیب حدود 241 و 179 لیتر در روز است.

وی با بیان اینکه بیشتر شهرهای استان از نظر منابع تأمین آب در نقطه مشابه قرار دارند، بیان کرد: در شهرهای شوسف و شهر جدید‌التحویل حاجی‌آباد کمبود آب محرز است که با پیش ‌بینی اعتبار صورت گرفته و تصمیماتی که در زمینه کنترل بحران کم‌آبی اتخاذ شده از بروز مشکلات جدی در این شهرهاجلوگیری شده است.

نیاز 50 میلیارد ریالی برای تحقق اهداف برنامه پنجم شرکت آب و فاضلاب استان

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی از تصویب برنامه پنجم توسعه این شرکت توسط شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور خبر داد و گفت: 50 میلیارد ریال اعتبار برای تحقق اهداف برنامه پنجم شرکت آب و فاضلاب استان در سال جاری نیاز است.

وی افزایش 40 درصدی مشترک در بخش آب و 150 درصدی در بخش فاضلاب، افزایش ظرفیت تصفیه‌خانه فاضلاب از 10 هزار و 500 مترمکعب به 45 هزار مترمکعب در قالب ایجاد تصفیه‌ خانه فاضلاب در شهرهای قاین، فردوس، سربیشه و مدول دوم شهر بیرجند و افزایش انشعابات فاضلاب را از جمله مهمترین اهداف پیش‌ بینی شده در برنامه پنجم توسعه عنوان کرد.

عراقی زاده با اشاره به اینکه طی برنامه پنجم توسعه باید شبکه ‌های فاضلاب از 280 کیلومتر به 580 کیلومتر برسد، افزود: تعداد مشترکین فاضلاب طی این برنامه باید از 20 هزار مشترک به 56 هزار مشترک برسد.

وی بیان داشت: مشترکین آب استان نیز از 112 هزار به 147هزار مشترک خواهد رسید که این ظرفیت با توجه به ساخت مسکن مهر در استان نیز افزایش خواهد داشت.

عراقی زاده ادامه داد: طی برنامه پنجم توسعه شبکه های آب از هزار و 400 کیلومتر به یک هزار و 765 کیلومتر و حجم مخازن ذخیره آب نیز از 90 هزار مترمکعب به 116 هزار مترمکعب خواهد رسید.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی با بیان اینکه توان تولید آب از دو هزار و 421 لیتر بر ثانیه به دو هزار و 933 لیتر بر ثانیه می ‌رسد، اظهار داشت: برای رسیدن به اهداف برنامه پنجم توسعه در سال جاری اعتباری بالغ بر 350 میلیارد ریال پیش ‌بینی شده است.

عراقی زاده تصریح کرد: واگذاری چهار هزار و 500 انشعاب فاضلاب، احداث 70 کیلومتر شبکه فاضلاب شهری، احداث پنج هزار و 200 مترمکعب مخازن آب، احداث و توسعه 80 کیلومتر شبکه آب شهری و ... از جمله این اقدامات در سال جاری خواهد بود.