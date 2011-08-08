به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد مجیدی پس از پیروزی یک بر صفر استقلال برابر داماش گیلان گفت: بازی خوبی انجام ندادیم و در خور نام استقلال بازی نکردیم.

وی ادامه داد: استقلال در دیدار امشب برابر داماش نتوانست عملکرد خوبی داشته باشد. متاسفانه ما نیم ساعت قبل از بازی متوجه شدیم که خسرو حیدری را نداریم و این ناراحت کننده بود.

کاپیتان تیم فوتبال استقلال در پاسخ به پرسش خبرنگاران که آیا هنوز هم روی حرف تان هستید که صحبت های مایلی کهن در مورد دیدار فینال جام حذفی را تایید کرده بودید که وی گفت: من قبلا حرف هایم در این مورد را زده ام و همان حرف ها را تایید می کنم.