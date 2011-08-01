120 کانون بسیج دانشجویی در اصفهان فعالیت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا احسان دوست در نشست مشترک مسئولان بسیج و رسانه‌ها با بیان اینکه هیچ قشری از اقشار در استان چنین برنامه‌ای جهت جذب نخبگان نداشته، ‌افزود: در سال گذشته بسیج دانشجویی سه هزار بسیجی دانشجو را جذب کرده که درسال جاری این تعداد به جذب 11 هزار نفر نخبه می‌رسد.

احسان دوست با تاکید به اینکه تاثیرگذاری و تخریب روحی و روانی مهم و مورد توجه دشمن قرارگرفته است، تصریح کرد: سرمایه‌گذاری بسیج دانشجویی در سال جاری برای مقابله با جنگ نرم دشمن چند برابر سال گذشته است.

وی با بیان اینکه قبل از مهرماه سال جاری مجمع ادوار بسیج دانشجویی را را‌ه‌اندازی می کنیم، ادامه داد: در یک حرکت ابتکاری خانواده بسیج دانشجویی را در یک رتباط تشکیلاتی جمع آوری و برای نخستین بار شاخص شهدای بسیج دانشجویی شهید مهدی رجب بیگی به سازمان بسیج دانشجویی معرفی شده است.

مسئول بسیج دانشجویی استان اصفهان با اشاره به اینکه در سال جاری مراسم روز دانشجو و یادواره شهدای دانشجو را برگزار خواهیم کرد، افزود: یادبود 500 شهید دانشجو در استان در روز 15 آذر برگزار میشود.

وی پنج آذر سال 58 را زمان تشکیل بسیج به فرمان امام(ره) دانست و اضافه کرد: در هین راستا نخستین قشر بسیج توسط امام خمینی (ره) با عنوان بسیج دانشجویی شکل گرفت.

احسان دوست وجود دو هزار دانشجو و 50هزار خانواده بسیج دانشجویی را از جمله افتخارات این سازمان دانست و اضافه کرد: 120 کانون بسیج دانشجویی در این نهاد تشکیل شده که تاکنون هیچ تشکیلاتی این تعداد کانون را نداشته است.

وی به فعالیتهای ویژه در حوزه رسانه اشاره کرد و فعالیت آن را که از ابتدای سال 90 با سرمایه‌گذاری کلانی در راستای جنگ نرم دانست و افزود: در طول این چهار ماه شبکه خبردانشجویی استان رتبه نخست کشور را از آن خود کرده است.

مسئول بسیج دانشجویی استان اصفهان مهم‌ترین فعالیتهای این سازمان را در اردوی جهادی بسیج دانشجویی دانست و گفت: به لحاظ مقام وتوان استان اصفهان مقام دوم کشوری را در سال 89کسب کرده است.

وی گروه جهادی با 106نفر در روز و حضور در پنج استان کشور را از جمله برنامه‌های در حال اجرای استان در تابستان برشمرد.

احسان دوست از اجرای برنامه شکوه هجرت و تجلیل از افراد نخبه به لحاظ کادر فکری خبر داد و گفت: طرح ولایت دانشجویی و مبانی بسیج دانشجویی به فرمان رهبر معظم انقلاب طی 15 شبانه روز600 داشجوی برجسته رادر حوزه‌های مختلف آموزش داده و در حوزه‌های مختلف فعالیت و نخبه پروری خواهد کرد.

وی مهمترین ماموریت‌های این سازمان را در حوزه راهیان نور برشمرد و تصریح کرد: سپاه و بسیج متولی اصلی سفر به اردوهای هجرت هستند که در محیط داشجویی 11 هزار نفر دانشجو را اعزام خواهند کرد.