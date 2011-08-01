حضور مردم در مراسمات مذهبی توطئه دشمنان را خنثی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا مصطفی شیرزادی صبح دوشنبه در یادوراه شهدای رمضان یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس را گرامی داشت و گفت: یاد و خاطره شهدا به ویژه شهیدان ماه رمضان که به وسیله ترور و اقدام وحشیانه و تروریستی دشمنان قصد ایجاد اختلاف را داشتند باعث خنثی شدن توطئه های دشمنان می شود.

وی ایجاد اختلاف را در اراده مردم این خطه از میهن اسلامی کاری سخت و دشوار دانست و افزود: هوشیاری مردم کار دشمنان را سخت کرده و موجب وحدت بیشتر مسلمانان این خطه شده است و انتظار می رود که همه ما در راستای تحکیم هرچه بیشتر وحدت تلاش کنیم.

امام جمعه مریوان با بیان اینکه شهدای گرانقدر با نثار جان خود باعث اعتلای کلمه حق، عزت و سربلندی ملت ایران شدند، اعلام کرد: شهیدان شیخ الاسلام و برهان عالی دو شهید ماه مبارک رمضان هستند که شهادت آنها باعث وحدت و انسجام بیشتر بین تمام آحاد مردم کردستان شده است.

ماموستا شیرزادی در پایان بر ادامه راه شهدا و دفاع از آرمان های این عزیزان تاکید کرد و گفت: شهیدان در راستای آبیاری درخت تنومند انقلاب اسلامی خون خود را اهدا کردند و امروز همه ما وظیفه داریم که تا آخرین لحظه از آرمانها و دستاوردهای این عزیزان دفاع کنیم.

این مراسم با حضور اقشار مختلف مردم اعم از خانوادهای معظم شهدا، ایثارگران، مسئولان و کارکنان دولت، نیروهای نظامی و انتظامی، بازاریان و جمعی از اعضا کاروان های راهیان نور در جوار شهدای گمنام شهرستان مریوان برگزار شد.