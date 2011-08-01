بازیکن پرتغالی به تراکتورسازی تبریز پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، لوپز بازیکن فصل قبل تیم همیلتون اسکاتلند پس از انجام مذاکرات اولیه، پیش از ظهر دوشنبه با امضای قرارداد داخلی به تیم جمع یاران تراکتورسازی در لیگ یازدهم پیوست.

بدین ترتیب عباس محمدی، مهدی ثابتی، محسن فروزان، امیرحسین صادقی، فرزاد آشوبی، احسان حاج صفی، سیاوش اکبرپور، احمد آل نعمه، اشپیتیم آرفی، توزی رودریگو، لوپز فلاویو، فردین عابدینی، محسن دلواری، مهدی کیانی، سیدمحسن حسینی، علی علیزاده، مسعود ابراهیم زاده، مرتضی اسدی، محمدحسن ابراهیمی، مصطفی اکرامی، داود دانش دوست، محمد لطفی، بهرام دباغ و حسن ابهری بازیکنان این فصل تراکتورسازی خواهند بود.

این تیم می تواند علاوه بر بازیکنان یادشده یک بازیکن خارجی سهمیه آسیا نیز جذب تیم کند.

تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز در هفته اول رقابت های لیگ یازدهم در تبریز و بدون حضور هواداران خود از تیم صبای قم پذیرایی می کند.

این دیدار ساعت 22 فردا سه شنبه یازدهم مرداد ماه جاری در ورزشگاه یادگار امام (ره) شهر تبریز و با قضاوت هدایت ممبینی برگزار می شود.