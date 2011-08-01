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۱۰ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۰۹

1100 کیلوگرم فرآورده خام دامی در کرمان معدوم شد

1100 کیلوگرم فرآورده خام دامی در کرمان معدوم شد

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان کرمان از معدوم کردن هزار و 100 کیلوگرم فراورده خام دامی در تیر ماه سال جاری خبر داد.

مهدی یزدانپناه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی بازدید های انجام شده از مراکز عرضه فرآورده های خام دامی در تیر ماه سال جاری هزار و 100 کیلوگرم از این فرآورده ها معدوم شد.

یزدانپناه تعداد بازدیدهای انجام شده در این مدت را هزار و 50 مورد عنوان کرد و گفت: در این بازدید ها به 99 مورد غیر بهداشتی برخوردیم که به آنها تذکرات لازم داده شد و یک مورد نیز به مراجع قضایی ارجاع شد.

وی همچنین از ضبط و معدوم شدن هزار و 154 کیلوگرم فرآورده خام دامی غیر قابل مصرف خبر داد و گفت: با توجه به فرا رسیدن ماه رمضان و افزایش مصرف فرآورده های دامی و همچنین اهمیت حفظ سلامت شهروندان دامپزشکی کرمان نظارت ها خود را بر مراکز عرضه مواد خام دامی شدید تر می کند.

این مسئول با تاکید بر اهمیت توجه شهروندان به تاریخ تولید و انقضا محصولات گفت: مردم برای اطمینان از سلامت محصولات مورد مصرف بهتر است کلیه مواد خام دامی خود را از مراکز فروش و عرضه فرآورده های خام دامی تهیه کنند.

وی همچنین از مردم خواست در صورت مشاهده هر گونه موارد غیر بهداتشتی و تخلف در این زمینه مسئولین دامپزشکی را مطلع کنند تا اقدامات قانونی در این خصوص صورت گیرد.

کد مطلب 1372716

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