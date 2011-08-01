میزبانی یزد در مسابقات نونهالان تکواندو کشور/ تکواندو یزد باید ارتقا یابد

به گزارش خبرنگار مهر، آرش فرهادیان صبح دوشنبه در جمع اعضای مجمع عمومی هیئت تکواندوی استان یزد اظهار داشت: مسابقات نونهالان تکواندوی کشور با رایزنی ‌های صورت گرفته و اعلام آمادگی یزد در این استان برگزار می ‌شود.

وی همچنین با بیان اینکه انتظار کشور از یزد در زمینه تکواندو بسیار بالاست، افزود: یزد قابلیت برگزاری مسابقات بین‌ المللی تکواندو را داراست.

فرهادیان با اشاره به المپیکی بودن این رشته عنوان کرد: هیئت تکواندو استان یزد در آخرین ارزیابی فدراسیون جزو ضعیف ‌ترین هیئت‌ های کشور بوده که امیدواریم با درایت و پشتکار رئیس جدید این هیئت در استان یزد، رشته ورزشی تکواندو در جایگاه واقعی خود قرار گیرد.

وی بیان داشت: رشته المپیکی تکواندو با افتخار آفرینی‌ های اخیر در سطح آسیا و جهان بیش از پیش مورد توجه مسئولان قرار گرفته و به تبع آن در استان یزد هم باید با توجه به پتانسیل موجود این رشته ارتقاء یابد.

فرهادیان همچنین ازآمادگی فدراسیون تکواندو برای اعزام یک تیم از استان یزد به تورنمنت خارج کشور خبر داد و اظهار داشت: فدراسیون تکواندو آمادگی لازم را دارد تا در صورت معرفی یک تیم از استان یزد، آن را به تورنمنت خارج کشور اعزام کند.