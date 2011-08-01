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۱۰ مرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۵۹

در گفتگو با مهر عنوان شد:

محیط زیست پیگیر ارزیابی زیست محیطی خط آهن ایران ـ ترکمنستان است

محیط زیست پیگیر ارزیابی زیست محیطی خط آهن ایران ـ ترکمنستان است

معاون محیط انسانی محیط زیست گلستان گفت: از آنجایی که ارائه گزارش ارزیابی زیست محیطی برای عبور خط آهن ایران ترکمنستان از مجاور تالاب صوفی کم از نظر قانونی ضروری است محیط زیست اجازه راه اندازی غیرقانونی این خط آهن را نمی‌دهد.

مهران جهانشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با شروع فعالیت پیمانکاران احداث خط آهن از مسیر گرگان به ترکمنستان محیط زیست گلستان با نوشتن نامه مبنی بر عدم وجود گزارش ارزیابی خواستار توقف این فعالیت شد و همه دستگاههای درگیر با این پروژه را موظف به تدوین و تهیه این ارزیابی کرده است.

به گفته وی، محیط زیست مدتهاست که پیگیر ارتقاء سطح حفاظتی تالاب صوفی کم از منطقه شکار و تیراندازی ممنوع به منطقه حفاظت شده است و راه اندازی چنین پروژه هایی در جوار این تالاب نه تنها بین المللی شدن که همین ارتقاء سطح حفاظتی را نیز تحت تأثیر قرار می دهد.

جهانشاهی تصریح کرد: البته قرار گرفتن یک تالاب در لیست تالابهای بین المللی شرایط خاصی مانند داشتن اکوسیستم منحصر به فرد، پذیرش 20 هزار پرنده مهاجر در سال و داشتن گونه های نادر نیاز دارد که صوفی کم ممکن در گذشته چنین شرایطی داشته ولی در حال حاضر چون این تالاب ا زسرریز تالاب آلا گل که خود دچار بحران متأثر از خشکسالی است آب می گیرد چنین شرایطی ندارد.

وی اثرات تجمعی حاصل از سرو صدا و آلودگی هوا راه اندازی خط آهن بر اکوسیستم این تالاب را حائز اهمیت دانست و افزود: البته این پروژه یک پروژه استراتژیک است که بایستی مسائل اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی، امنیتی و زیست محیطی را درکنار هم برای آن در نظر گرفت و تا جایی که می شود صدمات زیست محیطی را به حداقل رساند.
 

کد مطلب 1372740

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