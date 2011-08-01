محیط زیست پیگیر ارزیابی زیست محیطی خط آهن ایران ـ ترکمنستان است

مهران جهانشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با شروع فعالیت پیمانکاران احداث خط آهن از مسیر گرگان به ترکمنستان محیط زیست گلستان با نوشتن نامه مبنی بر عدم وجود گزارش ارزیابی خواستار توقف این فعالیت شد و همه دستگاههای درگیر با این پروژه را موظف به تدوین و تهیه این ارزیابی کرده است.

به گفته وی، محیط زیست مدتهاست که پیگیر ارتقاء سطح حفاظتی تالاب صوفی کم از منطقه شکار و تیراندازی ممنوع به منطقه حفاظت شده است و راه اندازی چنین پروژه هایی در جوار این تالاب نه تنها بین المللی شدن که همین ارتقاء سطح حفاظتی را نیز تحت تأثیر قرار می دهد.

جهانشاهی تصریح کرد: البته قرار گرفتن یک تالاب در لیست تالابهای بین المللی شرایط خاصی مانند داشتن اکوسیستم منحصر به فرد، پذیرش 20 هزار پرنده مهاجر در سال و داشتن گونه های نادر نیاز دارد که صوفی کم ممکن در گذشته چنین شرایطی داشته ولی در حال حاضر چون این تالاب ا زسرریز تالاب آلا گل که خود دچار بحران متأثر از خشکسالی است آب می گیرد چنین شرایطی ندارد.

وی اثرات تجمعی حاصل از سرو صدا و آلودگی هوا راه اندازی خط آهن بر اکوسیستم این تالاب را حائز اهمیت دانست و افزود: البته این پروژه یک پروژه استراتژیک است که بایستی مسائل اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی، امنیتی و زیست محیطی را درکنار هم برای آن در نظر گرفت و تا جایی که می شود صدمات زیست محیطی را به حداقل رساند.

