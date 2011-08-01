تصویر مار به دام افتاده در لرستان/ خانواده خرم آبادی نجات یافتند

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری خرم آباد در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این مار سمی با ورود به منزل مسکونی یکی از شهروندان موجب وحشت اهالی منزل شده بود، افزود: این مار سمی 2متری در دام گروه امداد و نجات آتش‌نشانی خرم‌آباد افتاد.

کیومرث طولابی با اشاره به گرفتن این مار در محله کوی جهادگران خرم آباد، ادامه داد: گروه اعزامی آتش نشانی این مار سمی را که در درون مخزن آبگرمکن فرسوده ای مخفی شده و حالت تهاجمی به خود گرفته بود را به وسیله تجهیزات ویژه امداد و نجات به دام انداختند.

وی یادآور شد: مار سمی گرفته شده توسط گروه اعزامی برای رهاسازی در طبیعت به محیط زیست استان تحویل داده شد.

مار سمی به دام افتاده در کوی جهادگران خرم آباد

مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری خرم آباد همچنین از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده اینگونه جانوران، پیش از هر اقدامی برای از بین بردن و یا گرفتار کردن آنها بی درنگ با سامانه 125تماس حاصل کنند.

طولابی با اشاره به آغاز فصل تابستان و موقعیت کوهستانی خرم آباد گفت: در این فصل سال با توجه به علاقه مارها برای حضور در اماکن خنک و کوهستانی بودن شهر خرم آباد مارهای سمی انباری منازل و زیرزمین ها را برای زندگی انتخاب می کنند.

وی با تاکید بر اینکه بالای 90 درصد مارهای کوهستانی منطقه خرم آبادی سمی هستند، بیان داشت: شهروندان خرم آبادی به ویژه اهالی محلات دامنه کوه در این فصل سال ضمن هوشیاری کامل نسبت به ایجاد حفاظ بر روی پنجره های خانه و سیمان کاری منافذ و درزهای زیرزمین ها و انباریها اقدام کنند.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری خرم آباد با تاکید بر اینکه مارهای کوهستانی بسیار خطرناک هستند، گفت: شهروندان به محض مشاهده هر گونه مار با آتش نشانی تماس حاصل نمایند و از هر گونه اقدام خودسرانه به طور جدی خودداری کنند.