به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد مجیدی در نشست خبری صبح روز دوشنبه استقلال تهران با بیان این مطلب افزود: در زمان حضور افشین قطبی به عنوان سرمربی تیم ملی با توجه به اینکه ایشان اعتقاد عجیبی به جوانگرایی داشت احساس کردم که از تیم ملی خداحافظی کنم بهتر است و ترجیح دادم جایم را به جوانان بدهم اما با حضور کارلوس کی روش، اگر ایشان صلاح بداند و من را به عنوان یک بازیکن به تیم ملی دعوت کند با کمال میل در خدمت ایشان هستم و از اینکه مجددا می‌توانم پیراهن تیم ملی کشورم را بر تن کنم افتخار می کنم.

مهاجم تیم استقلال تهران با اشاره به اینکه گفته شده است دل او با استقلال نیست و به زور در استقلال ماندگار شده است، گفت: من همیشه دلم با استقلال بود و حتی در زمانی که در فوتبال امارات بازی می کردم نتایج استقلال را پیگیری می کردم.

وی در ادامه افزود: از یک تیم اماراتی پیشنهاد بسیار خوبی داشتم و وقتی با دکتر فتح اله زاده در میان گذاشتم ایشان اجازه ندادند که من به امارات بروم و ترجیح دادم که امسال نیز در خدمت استقلال باشم و با توجه به اینکه همیشه استقلال را دوست داشتم امیدوار هستم که بتوانم در این فصل جدید برای استقلال مثمر ثمر باشم.

فرهاد مجیدی در خصوص شرایط جدید تیم استقلال و تغییراتی که در سطح بازیکنان اتفاق افتاده است، گفت: با توجه به اینکه 50 درصد تیم عوض شده است قطعا نیاز به زمان داریم تا بتوانیم به هماهنگی لازم که مد نظر کادر فنی است برسیم.

مهاجم تیم استقلال تهران در پایان در خصوص مسابقات لیگ قهرمانان آسیا نیز گفت: امسال تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا بتوانیم با نفرات خوبی که جذب کرده ایم مسابقات لیگ قهرمانان آسیا را با قدرت شروع کرده و ستاره ای دیگر به ستاره های استقلال بیفزاییم.