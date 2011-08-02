عقل در فلسفه اسلامی خادم دین است

حجت الاسلام دکتر علیرضا قائمی نیا در مورد جایگاه فلسفه اسلامی در دنیای معاصر به خبرنگار مهر گفت: فلسفه اسلامی تواناییهای بسیاری دارد و میتواند در دنیای معاصر نقش مثبتی ایفا کند. توجه دادن اذهان به مفاهیم معنوی و ارتباط دین با فلسفه و عمل از مهمترین ضرورتهای فلسفه اسلامی است که میتواند در این حوزهها تأثیرگذار باشد.
وی افزود: همچنین روش تحلیلی خاصی که فلاسفه اسلامی دارند جذابیتهای ویژهای برای اندیشمندان امروزی دارد. علاوه بر اینکه توجه دادن بشر به معنویت امروز خودش قابل بحث است.
سردبیر فصلنامه "ذهن" در مورد ویژگیهای این فلسفه هم اظهار داشت: فلسفه اسلامی در واقع طیفی از فلسفهها را در بر میگیرد به این معنا که همه فلسفهها در یک نقطه با هم شریک هستند که آن عقل است. در فلسفه اسلامی عقل خادم دین است و قائل به این مسئله هستند که عقل به تنهایی نمیتواند به مسائل جواب بدهد ولی در نهایت با دین به تعارض نمیرسد و در حل نهایی مسائل باید از وحی کمک گرفت. همچنین باید گفت دستاوردهای فلسفه حقیقی نمیتوانند با دین تعارض داشته باشند.
عضو پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در مورد اینکه چگونه میتوان از فلسفه اسلامی برای رفع مشکلات مدد گرفت گفت: مشکلات متفاوت هستند. فلسفه اسلامی برای مشکلات نظری راه حلهایی ارائه داده است ولی باید ببینیم چه راهکارهایی برای مشکلات متناسب با فلسفه اسلامی وجود دارد اینکه فلسفه اسلامی چه راهکارهایی برای مشکلات امروزی میتواند ارائه دهد یک کار دقیق و بلند مدت را میطلبد.
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