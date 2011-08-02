عقل در فلسفه اسلامی خادم دین است

حجت الاسلام دکتر علیرضا قائمی نیا در مورد جایگاه فلسفه اسلامی در دنیای معاصر به خبرنگار مهر گفت: فلسفه اسلامی تواناییهای بسیاری دارد و می‎تواند در دنیای معاصر نقش مثبتی ایفا کند. توجه دادن اذهان به مفاهیم معنوی و ارتباط دین با فلسفه و عمل از مهمترین ضرورتهای فلسفه اسلامی است که می‏تواند در این حوزه‎ها تأثیرگذار باشد.

وی افزود: همچنین روش تحلیلی خاصی که فلاسفه اسلامی دارند جذابیتهای ویژه‌ای برای اندیشمندان امروزی دارد. علاوه بر اینکه توجه دادن بشر به معنویت امروز خودش قابل بحث است.

سردبیر فصلنامه "ذهن" در مورد ویژگیهای این فلسفه هم اظهار داشت: فلسفه اسلامی در واقع طیفی از فلسفه‎ها را در بر می‎گیرد به این معنا که همه فلسفه‎ها در یک نقطه با هم شریک هستند که آن عقل است. در فلسفه اسلامی عقل خادم دین است و قائل به این مسئله هستند که عقل به تنهایی نمی‎تواند به مسائل جواب بدهد ولی در نهایت با دین به تعارض نمی‎رسد و در حل نهایی مسائل باید از وحی کمک گرفت. همچنین باید گفت دستاوردهای فلسفه حقیقی نمی‎توانند با دین تعارض داشته باشند.

عضو پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در مورد اینکه چگونه می‎توان از فلسفه اسلامی برای رفع مشکلات مدد گرفت گفت: مشکلات متفاوت هستند. فلسفه اسلامی برای مشکلات نظری راه حلهایی ارائه داده است ولی باید ببینیم چه راهکارهایی برای مشکلات متناسب با فلسفه اسلامی وجود دارد اینکه فلسفه اسلامی چه راهکارهایی برای مشکلات امروزی می‎تواند ارائه دهد یک کار دقیق و بلند مدت را می‏طلبد.