بهروز عطایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تیم والیبال جوانان ایران در یک مقطع به خاطر تاخیر بیش از حد در صدور ویزا دچار مشکل شد، اظهارداشت: فدراسیون جهانی والیبال (FIVB) را به طور کامل در جریان موضوع قرار دادیم تا در صورت بروز هر اتفاق و اتخاذ هر تصمیمی در جریان همه مسائل باشد.

وی با یادآوری اینکه مسابقات جهانی در هر رشته‌ای قوانین و مقررات خاص خود را دارد، تصریح کرد: با همه اینها همکاری کشور میزبان برای صدور ویزا فقط زمانی دچار اختلال می‌شود که تیم مورد نظر یا بازیکنی از آن تیم مشکل حادی داشته باشد.

سرمربی تیم والیبال نوجوانان ادامه داد: این در حالی است که بازیکنان تیم نوجوانان ایران که تا به امروز حضوری در رقابت‌های اینچنینی نداشته‌اند و به خصوص اینکه از نظر صغرسنی پاک پاک هستند نباید تا این اندازه برای دریافت ویزا دچار مشکل شوند تا آنجا که ما تصمیم به مطلع کردن مسئولان FIVB بگیریم.

عطایی تاکید کرد: به مسئولان FIVB اعلام کردیم که در صورت بروز هر گونه مشکلی و حتی اگر ویزای تنها یکی از بازیکنان‎مان صادر نشود در مسابقات شرکت نمی‏کنیم. البته خوشبختانه مشکلات تا حدی زیادی برطرف شده و پیگیری‌های انجام شده حاکی از آن است که تا اواخر هفته جاری و نهایتا اوایل هفته آینده ویزای بازیکنان و دیگر اعضای تیم والیبال نوجوانان برای سفر به آرژانتین صادر می‎شود.

وی از وضعیت آمادگی تیم والیبال نوجوانان برای حضوردر رقابت‎های جهانی ابراز رضایت کرد و گفت: بازیکنان در جریان تمرینات و دیدارهای تدارکاتی که برگزار کردند، عملکرد مطلوبی داشتند. آمادگی فعلی آنها رضایت‎بخش است با این حال همچنان تحت فشار سنگین وزنه هستند.

سرمربی تیم والیبال نوجوانان خاطرنشان کرد: درعین حال شرایط برگزاری دیدارهای تدارکاتی دوباره‏ای را مهیا می‎کنیم تا بازیکنان به شرایط مطلوب‌تری برای مسابقه برسند. در همین راستا قرار است جمعه و شنبه آینده دو دیدار تدارکاتی برابر تیم والیبال دانشجویان داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان جهان از 28 مردادماه در آرژانتین آغاز می‌شود. تیم والیبال نوجوانان که در دوره پیشین این رقابت‌ها به عنوان نایب قهرمانی دست یافت 21 مردادماه برای حضور در این رقابت‌ها عازم آرژانتین می‌شود.