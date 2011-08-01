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۱۰ مرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۴۶

علامه زاده:

تعاملات ایران و هند موجب یاس استعمارگران می شود

تعاملات ایران و هند موجب یاس استعمارگران می شود

بندرعباس - خبرگزاری مهر: جانشین استاندار هرمزگان گفت: گسترش تعاملات و همکاریهای ایران و هند موجب یاس استعمارگران می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی علامه زاده ظهر دوشنبه در دیدار با سیبی جرج جانشین سفیر هند در ایران که در استانداری هرمزگان انجام شد، عنوان کرد: هرچه مردم و دولت هند با یکدیگر روابط دوستانه و صمیمانه تری داشته باشند ناامیدی و یاس استعمارگران را افزایش و روابط بین دوکشور را مستحکم تر می کند.

وی اضافه کرد: ما معتقدیم افزایش سطح تماس‌ها و تعاملات چه در سطح تماس‌های مردمی و چه بین مقامات و دولتمردان دو کشور می‌تواند نقش مؤثری در گسترش روند همکاری در ابعاد مختلف داشته باشد و شرایط را برای استفاده از فرصتها و ظرفیتهای بالقوه و بالفعل موجود در روابط دو کشور بزرگ ایران و هند و افزایش درک تفاهم متقابل فراهم کند.

وی هندوستان را کشوری با فرهنگ دیرینه و مشترک خواند و گفت: کشور بزرگ هند با رهبران چون گاندی موجب افتخار این کشور و تمام آزادی خواهان است.

مشاورعالی استاندارهرمزگان اظهارداشت: ایران اسلامی نیز با وجود جاذبه های زیاد گردشگری، علمی، صنعتی و چشم اندازهای بسیار طبیعی همه آن را با نام خمینی کبیر(ره)، آن مرد بزرگ که به استعمارگری کشورهای استعمارگر پایان داد می شناسند.

وی تصریح کرد: در دوران پرافتخار ظهور و توسعه اسلام در آسیا عالمان و ادیبان زیادی ازجمله علامه اصفهانی که به دلیل تحقیق زیاد در کشورهند به فاضل هندی معروف شد، از کشور ایران به هند سفر کرده و موجبات گسترش همکاری‌های مردمی دو تمدن و زمینه فرهنگ و تمدن اسلامی را در این منطقه فراهم کردند.

علامه زاده بیان داشت: استان هرمزگان آمادگی میزبانی از تمامی هیئتهای تجاری، بازرگانی و سرمایه گذاری هندی را دارد.

نقش مجالس در مناسبات دو کشور ایران و هند

جانشین سفیرهند در ایران نیز با ابراز رضایت از این دیدار، ایران را زادگاه فرهنگ و تمدن خواند که با فرهنگ هند بسیار نزدیک است.

سیبی جرج گفت: وقتی از شهرهای ایران به ویژه شهرهای بندری هرمزگان بازدید می کنم بسیاری از آنان را خواهرخوانده شهرهای هندوستان می بینم و این نشان از تشابهات فرهنگی دو کشور دارد.

وی با اشاره به روابط تاریخی دو کشور و نقش و جایگاه مجالس در مناسبات دو کشور افزود: دو ملت به طور سنتی علایق و پیوندهای عمیقی برای همکاری‌های دوستانه دارند.

جانشین سفیر هند در ایران با اشاره به بازدیدش از دانشگاه آزاد بندرعباس گفت: بر اساس مذاکراتی که با سرپرست این دانشگاه انجام شد، بزودی کتاب‌هایی از فرهنگ و تمدن کشور هند به دانشگاه آزاد بندرعباس اهدا می‌شود تا زمینه همکاری بین دو کشور بیش از پیش فراهم شود.

کد مطلب 1372787

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