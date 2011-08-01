به گزارش خبرنگار مهر، منصور پورحیدری در نشست خبری صبح روز دوشنبه ضمن بیان این مطلب افزود: شک ندارم که تیم فوتبال استقلال امسال با توجه به کادر مدیریتی و فنی باتجربه می تواند یکی از شانس های اصلی قهرمانی در لیگ برتر باشد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه سالها در کنار مظلومی بوده ام و زمانی وی به عنوان دستیار اول در کنارم بود می دانم که او از تجربه کافی برخوردار است و می تواند استقلال را به آن چیزی که مطلوب هواداران است برساند اما او باید بداند و هوشیار باشد که اسیر حاشیه‌ها نشده و تمام توان خود را جهت موفقیت تیم خود قرار دهد تا بتواند فصلی موفق را پشت سر بگذارد.

منصور پورحیدری در پایان در خصوص حضور استقلال در لیگ قهرمانان آسیا گفت: مطمئنا امسال با توجه به شرایط خوبی که در استقلال وجود دارد این تیم می تواند یکی از مدعیان اصلی قهرمانی در لیگ قهرمانان آسیا باشد و من امیدوار هستم که استقلال بتواند یک ستاره دیگر به دو ستاره گذشته خود اضافه کرده و باز هم همچنان یکی از پرافتخارترین تیم های آسیا باشد.