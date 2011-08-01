دومین همایش "موسیقی کار" برگزار می شود

هوشنگ جاوید دبیر دومین همایش آواها و آیین های موسیقی کار با اعلام این خبر در توضیح کم و کیف برگزاری این جشنواره در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت : مهرماه سال گذشته نخستین همایش آواها و آیین های موسیقی کار به همت مرکز موسیقی حوزه هنری در مهرماه برگزار شد و بنا داریم در جشنواره امسال هم به موسیقی کار آن دسته از استان هایی که فرصت حضور در جشنواره پیشین را نداشتند بپردازیم .

وی در ادامه افزود : براین اساس آواها و آیین های موسیقی استان هایی چون ایلام ، خوزستان، کرمانشاه ، کردستان، سمنان، خراسان جنوبی، اردبیل ، هرمزگان و سیستان و بلوچستان مورد بررسی قرار می گیرد، یکی دیگر از مباحث مطرح در این همایش که سال گذشته هم پیگیری شد بررسی باورهای مذهبی و نقش آنها در ایجاد انگیزه برای کار بود و اینکه مقوله عشق چه تاثیری بر موسیقی آوازی کار و روند فعالیت داشته است و این مبحث را در همایش امسال در رابطه با استان هایی هم که حضور دارند بررسی خواهیم کرد.

دبیر دومین همایش آواها و آیین های موسیقی در ادامه صحبت های خود به کم و کیف برگزاری این جشنواره اشاره کرد و گفت : کیفیت برگزاری این همایش مانند گذشته بر ارائه مقالات در این زمینه و همچننی سخنرانی هایی از این دست استوار است و آثاری پژوهش شده در این حوزه مطرح خواهد شد.

جاوید در پایان صحبت های خود به برگزاری کارگاه پژوهش آواهای آیینی وموسیقایی در اصفهان اشاره کرد وگفت : حوزه هنری اصفهان در مراحل مختلف و با تعاریف مشخص در نظر دارد مجموع آواهای آیینی و موسیقی مربوط به این منطقه را جمع آوری کند و درحال حاضر هم با توجه به اینکه در ماه رمضان قرار داریم آواها و آیین های مربوط به ماه رمضان را همراه با یک تیم پژوهشی جمع آوری کرده ایم و قرار است از با اراده آلبومی بانام " از دل با او" به زودی منتشر کنیم و پس از انجام این مرحله از کارگاه پژوهشی موسیقی ، فعالیت بر روی هنرهای آیینی چون شبیه خوانی را آغاز خواهیم کرد حوزه پژوهش ها مناطق اطراف اصفهان چون نائین، انارک، خورف هرند و... است.