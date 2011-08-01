به گزارش خبرگزاری مهر، ذبیح اله غریب گفت: در ماه مبارک رمضان تمام مراکز نگهداری وعرضه مواد خام دامی از قبیل کشتارگاههای دام، سردخانه های نگهداری این فراورده ها ومراکز بسته بندی وفرآوری فرآورده های خام دامی مورد نظارت قرار می گیرند.

غریب افزود: این اداره کل به منظور اجرای طرح تشدید کنترل ونظارت بهداشتی بر عرضه فر آورده های خام دامی اقدام به ساماندهی 10 اکیپ ثابت و سیار در مرکز و سایر شهرستانهای استان کرده است.

وی با بیان اینکه اکیپهای مذکورآماده پاسخگویی به مردم استان هستند، عنوان کرد: مردم نیز باید ضمن دقت در مصرف مواد پروتینی خام در صورت برخورد با هر گونه تخلف از جانب عرضه کنندگان مراتب را به اطلاع اداره کل دامپزشکی استان ویا شهرهای تابعه برسانند تا در اسرع وقت با متخلفان برخورد قانونی صورت پذیرد.

وی یاد آورشد: این اکیپها در شهرها بندرعباس، بندرلنگه، میناب، جاسک، پارسیان، حاجی آباد، رودان، قشم، سیریک، بستک تشکیل شده است.