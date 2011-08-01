دلایل تغییر زمان برگزاری آزمونهای فراگیر/ آخرین وضعیت شهریه و منابع

عبدالله معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، به دو دلیل اصلی تغییر زمان برگزاری دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور از اردیبهشت به دی ماه، اشاره کرد.

علت تغییر در زمان برگزاری آزمونهای فراگیر پیام نور

وی دراین باره تاکید کرد: با توجه به اینکه نتایج نهایی کنکور سراسری سازمان سنجش در شهریورماه اعلام می شود و عده ای از داوطلبان در این کنکور پذیرفته نمی شوند، می توانند در یک آزمون دیگر یعنی آزمونهای فراگیر پیام نور که دی ماه برگزار می شود، شرکت کنند و یک بار دیگر فرصت تحصیل داشته باشند، با این کار از سوی دیگر استرس خانواده ها برای قبولی فرزندانشان در دانشگاهها کاهش می یابد.

معاون دانشگاه پیام نور، همچنین درباره علت دیگر این تغییر زمان، اظهار داشت: داوطلبانی که به شکل دانشپذیر در دوره فراگیر دانشگاه پیام نور شرکت کردند، دروس ترم نخست رشته خود را تا قبل از آزمون مطالعه می کنند و در صورت قبولی، در نیمسال دوم تحصیلی، واحدهای ترم دوم همان رشته را می گذرانند و در واقع همزمان با داوطلبان کنکور سراسری که در دانشگاه پیام نور پذیرفته شده اند، ترم دوم را آغاز می کنند.

کیفیت تغییرات احتمالی برخی منابع دوره های فراگیر

به گفته معاون آموزش و سنجش دانشگاه پیام نور، تغییر در برخی منابع درسی دوره های فراگیر پیام نور، امری کاملاً طبیعی است و احتمال تغییر در منابع این دوره ها تا زمان انتشار دفترچه های ثبت نام فراگیر در 15 مهرماه، وجود دارد.

معتمدی ادامه داد: احتمال افزایش یا کاهش تعداد منابع درسی رشته های فراگیر پیام نور نیز وجود دارد ولی ما در این زمینه اطلاع رسانی به موقع را انجام می دهیم تا داوطلبان با مشکلی مواجه نشوند.

وی در پاسخ به این سئوال مهر که چرا پیام نور زمان اعلام دقیق منابع درسی را تنها حدود چهارماه تا برگزاری کنکور، تعیین کرده، تاکید کرد: داوطلبان تا زمان برگزاری آزمونهای فراگیر که نیمه دی ماه خواهد بود، به اندازه یک ترم فرصت دارند تا دروس را مطالعه کنند و از این بابت زمان کم نمی آورند.

افزایش تعداد رشته های کارشناسی و ارشد فراگیر

نوسان در افزایش یا کاهش رشته های کارشناسی فراگیر در دوره جدید برگزاری آزمونها به گفته معاون آموزش و سنجش دانشگاه پیام نور، کمتر دیده می شود، زیرا در دفترچه آزمون فراگیر که در اردیبهشت ماه منتشر شد، افزایش رشته های کارشناسی فراگیر اعلام شد.

معتمدی خاطرنشان کرد: در مقطع کارشناسی تنها ده رشته اضافه شده و تعداد رشته ها به عدد 70 رسیده است.

وی همچنین از اضافه شدن حدود 100 رشته محل به مقطع کارشناسی ارشد نیز خبر داد.

آخرین وضعیت افزایش شهریه های فراگیر

معتمدی درباره افزایش شهریه های فراگیر، خاطرنشان کرد: تا الان سیاست جدیدی برای افزایش شهریه های فراگیر در دانشگاه پیام نور اعمال نشده و تا زمان انتشار دفترچه های ثبت نام، هیچ چیز معلوم نیست.