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۱۰ مرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۱۱

فرهمند:

تمام توان تحقیقاتی در کشاورزی استفاده نشده است

تمام توان تحقیقاتی در کشاورزی استفاده نشده است

ابرکوه - خبرگزاری مهر: نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: توان تحقیقاتی در بخش کشاورزی باید بیش از گذشته مورد استفاده قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم فرهمند در بازدید از طرحهای تحقیقاتی ایستگاه تحقیقاتی محصولات باغی کرج اظهار داشت: با توجه به اینکه افزایش سطح زیر کشت به خاطر محدودیت آب و زمین امکانپذیر نیست، تنها راه افزایش تولید و بالا بردن کیفیت در این بخش، استفاده از توان تولیدی و علمی محققان کشور است.

وی عنوان کرد: کشور ما به خاطر تنوع آب و هوایی و سیستم جغرافیایی مناسب، دارای تنوع محصولات زراعی و باغی بسیاری است و ارقام و ژنوتیپهای مختلفی در کشور وجود دارد که به عنوان یک گنجینه گرانبها کمتر مورد توجه قرار گرفته اند.

فرهمند بیان داشت: به عنوان نمونه انار استان یزد دارای بیش از 700 ژنوتیپ مختلف است که از اقصی نقاط کشور و حتی خارج از کشور جمع آوری شده و بر روی آنها کار تحقیقاتی انجام می شود اما کمتر مشکلات این بخش تحقیقاتی در کشور دیده شده است.

نماینده مردم ابرکوه و چهار شهرستان دیگر استان یزد افزود: بسیاری از محصولات از جمله پسته، مرکبات و نخیلات دارای موسسه تحقیقاتی هستند و این در حالی است که هیچ موسسه تحقیقاتی در این زمینه در شهرهای کشور نیستیم و یا برخی از محصولات، تنها دارای یک ایستگاه تحقیقاتی هستند.

وی یادآور شد: این گنجینه های با ارزش در نوع خود در کشور و جهان بی نظیر هستند و باید در مورد حفاظت کامل از آنها تلاش کنیم تا مراکز تحقیقاتی بتوانند با ارائه خدمات علمی و تحقیقاتی یاری رسان بخش کشاورزی باشند.

فرهمند افزود: در حال حاضر علم در کشاورزی حرف اول را می زند و بدون آن نمی توان تولید 100 میلیون تن فعلی محصولات کشاورزی را به 300 میلیون تن ظرفیت کشور ارتقا داد.

وی یادآور شد: با توجه به اینکه افزایش سطح زیر کشت به خاطر محدودیت آب و زمین امکانپذیر نیست، تنها راه افزایش تولید و بالا بردن کیفیت در این بخش، استفاده از توان تولیدی و علمی محققان کشور است.

فرهمند با یادآوری اینکه بیش از پنج هزار محقق در بخش کشاورزی وجود دارد، کمبود اعتبار و تجهیزات در اکثر مراکز پژوهشی را یک مشکل اساسی برشمرد.

وی اظهار امیدواری کرد: با اعتبارات خوبی که در کشور وجود دارد، این مشکلات به زودی برطرف شود.

کد مطلب 1372811

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