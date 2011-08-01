تمام توان تحقیقاتی در کشاورزی استفاده نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم فرهمند در بازدید از طرحهای تحقیقاتی ایستگاه تحقیقاتی محصولات باغی کرج اظهار داشت: با توجه به اینکه افزایش سطح زیر کشت به خاطر محدودیت آب و زمین امکانپذیر نیست، تنها راه افزایش تولید و بالا بردن کیفیت در این بخش، استفاده از توان تولیدی و علمی محققان کشور است.

وی عنوان کرد: کشور ما به خاطر تنوع آب و هوایی و سیستم جغرافیایی مناسب، دارای تنوع محصولات زراعی و باغی بسیاری است و ارقام و ژنوتیپهای مختلفی در کشور وجود دارد که به عنوان یک گنجینه گرانبها کمتر مورد توجه قرار گرفته اند.

فرهمند بیان داشت: به عنوان نمونه انار استان یزد دارای بیش از 700 ژنوتیپ مختلف است که از اقصی نقاط کشور و حتی خارج از کشور جمع آوری شده و بر روی آنها کار تحقیقاتی انجام می شود اما کمتر مشکلات این بخش تحقیقاتی در کشور دیده شده است.

نماینده مردم ابرکوه و چهار شهرستان دیگر استان یزد افزود: بسیاری از محصولات از جمله پسته، مرکبات و نخیلات دارای موسسه تحقیقاتی هستند و این در حالی است که هیچ موسسه تحقیقاتی در این زمینه در شهرهای کشور نیستیم و یا برخی از محصولات، تنها دارای یک ایستگاه تحقیقاتی هستند.

وی یادآور شد: این گنجینه های با ارزش در نوع خود در کشور و جهان بی نظیر هستند و باید در مورد حفاظت کامل از آنها تلاش کنیم تا مراکز تحقیقاتی بتوانند با ارائه خدمات علمی و تحقیقاتی یاری رسان بخش کشاورزی باشند.

فرهمند افزود: در حال حاضر علم در کشاورزی حرف اول را می زند و بدون آن نمی توان تولید 100 میلیون تن فعلی محصولات کشاورزی را به 300 میلیون تن ظرفیت کشور ارتقا داد.

وی یادآور شد: با توجه به اینکه افزایش سطح زیر کشت به خاطر محدودیت آب و زمین امکانپذیر نیست، تنها راه افزایش تولید و بالا بردن کیفیت در این بخش، استفاده از توان تولیدی و علمی محققان کشور است.

فرهمند با یادآوری اینکه بیش از پنج هزار محقق در بخش کشاورزی وجود دارد، کمبود اعتبار و تجهیزات در اکثر مراکز پژوهشی را یک مشکل اساسی برشمرد.

وی اظهار امیدواری کرد: با اعتبارات خوبی که در کشور وجود دارد، این مشکلات به زودی برطرف شود.