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۱۰ مرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۵۲

حجت الاسلام عرب پور:

هیئت های مذهبی نقش بسزایی در مقابله با تهاجم فرهنگی دارند

هیئت های مذهبی نقش بسزایی در مقابله با تهاجم فرهنگی دارند

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی کرمان با اشاره به نقش هیئت های مذهبی در جامعه گفت: فعالیت هیئت ها نقش تعیین کننده در مبارزه با تهاجم فرهنگی دارد.

حجت الاسلام مهدی عرب پور در گفتگو با مهر اظهارداشت: هیئات‌ مذهبی در طول تاریخ تشیع نقش بسزایی در حفظ مکتب و مقابله با تهاجم فرهنگی و هدایت آحاد ملت داشته‌اند.

وی گفت: جایگاه شورای هیئات مذهبی شهرستان ها باید معرفی و تقویت و از این طریق مسائل و مشکلات هیئات مذهبی برطرف شود.

حجت الاسلام عرب پور افزود: اعضای هیئات باید الگویی برای جوانان باشند و باید همواره مراقب کسانی که به ‌دنبال تفرقه افکنی و به ‌هم زدن مجالس دینی و مذهبی هستند باشیم، زیرا هیئات مذهبی هسته‌‌های اصلی و مهم انقلاب هستند که نباید از خاصیت بیفتند و وجود تفرقه هیئات ‌را از خاصیت می‌اندازد.

وی با اشاره به ماه رمضان گفت: رمضان ماه خودسازی و عبادت است و مسلمانان باید نهایت تلاش خود را برای تعالی معنوی به کار برند.
 

کد مطلب 1372821

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