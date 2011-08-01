کشتی کانتینربر حدیث از چنگ دزدان دریایی نجات یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، دزدان دریایی طی چهار مرحله در طول سه ساعت کشتی تجاری حدیث را در مسیر خود از دریای سرخ به خلیج عدن مورد تهاجم قراردادند که هر بار با دلاورمردی دریادلان نیروی دریایی از هدف شوم خود باز ماندند.

بر اساس این گزارش، پانزدهمین ناوگروه اعزامی نیروی دریایی ارتش، بار دیگر با هوشیاری، آمادگی و با اجرای به موقع و سریع آتش توانست اقدام دزدان دریایی را در ربودن کانتینر بر حدیث خنثی کند و این کشتی تجاری ایرانی را به سلامت از منطقه پرخطر خلیج عدن عبور دهد.

خلیج عدن که اقیانوس هند را به دریای سرخ و دریای مدیترانه متصل می‌کند مسیر عبور بیشترین حجم تبادلات دریایی بین آسیا و آمریکا و اروپا است، به طوری که سالانه بیست هزار کشتی تجاری و نفت‌کش از این مسیر عبور می‌کنند. عبور این تعداد کشتی تجاری و نفت کش در سال‌های اخیر عرصه را برای فعالیت‌های تروریستی دزدان دریایی سومالیایی فراهم کرده است.

گفتنی است، نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در حرکتی مستقل و به منظور مقابله با پدیده شوم تروریسم دریایی، از سال 87 تاکنون 15 ناوگروه به آب‌های آزاد و بین‌المللی خلیج عدن و دریای سرخ اعزام کرده است که این ناوگروه­ها از ابتدای سال جاری تا کنون 19 حمله دزدان دریایی را با شکست مواجه کرده اند و با این اقدام مانع از به تاراج رفتن میلیون‌ها دلار سرمایه ملی شده اند.