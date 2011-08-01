حبیب کاوش سخنگوی شورای صنفی نمایش در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: قرارداد اکران عمومی "راه آبی ابریشم" محمد بزرگ نیا در گروه سینمایی آفریقا در برنامه دوم عید فطر و فیلم "33 روز" جمال شورجه در گروه سینمایی استقلال بعد از فیلم "یه حبه قند" به ثبت رسید.

وی افزود: همچنین فیلم "ورود زنده‌ها ممنوع" ساخته جواد مزد آبادی در گروه آزاد از 12 مرداد ماه اکران عمومی می‌شود. فیلم "ورود آقایان ممنوع" و "سیزده 59" در سینمای سرگروه جای خود را به فیلم‌های "پروانگی" و "سوت پایان" می‌دهند.

کاوش در ادامه بیان کرد: سینماهای عصرجدید، فرهنگ، قدس، آزادی، سپیده، بهمن، استقلال، پردیس ملت، ماندانا، آفریقا و جوان سینماهای طرح ویژه اکران ماه رمضان هستند. همچنین فیلم‌های "یوسف پیامبر"، "ورود زنده‌ها ممنوع"، "ورود آقایان ممنوع"، "اینجا بدون من"، "پروانگی" و "سوت پایان" از این طرح استفاده می‌کنند.