  1. استانها
  2. بوشهر
۱۱ مرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۴۱

مهندسان جوان ایرانی/

تعمیرات اساسی پالایشگاه های پارس جنوبی صورت می گیرد

تعمیرات اساسی پالایشگاه های پارس جنوبی صورت می گیرد

عسلویه - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: تعمیرات اساسی پالایشگاه های پارس جنوبی توسط مهندسان و نیروهای جوان ایرانی صورت می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر شعبانپور دوشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهارداشت: انجام تعمیرات اساسی فازهای پارس جنوبی مصداق عینی جهاد اقتصادی است.

وی افزود: انجام حماسه تعمیرات اساسی پالایشگاه پنجم نتیجه عملکرد خوب تیم جوان فازهای 9و10 با میانگین سنی 26 سال و میانگین تجربه چهار سال صورت گرفت.

مدیر عامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی با بیان اینکه تعمیرات اساسی امسال از پالایشگاه فازهای دو وسه شروع شد، اظهارداشت: تعمیرات اساسی پالایشگاهها بسیار سنگین بود اما تاکنون باتجربه بسیار خوب همکاران تعمیرات به خوبی پیش رفته است.

شعبانپور یادآورشد: انجام تعمیرات اساسی پالایشگاه فازهای پارس جنوبی توسط نیروهای داخلی به نمایش گذاشتن اقتدار ملی تحقق شعار خواستن و توانستن است.

مدیرعامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی به ساخت پالایشگاههای یکم، چهارم و پنجم با مدیریت ایرانیها اشاره کرد و افزود: روز به روز شاهد روند بسیار خوبی در زمینه رشد و بالندگی کشور و منطقه هستیم.

کد مطلب 1372840

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه