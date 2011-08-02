تعمیرات اساسی پالایشگاه های پارس جنوبی صورت می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر شعبانپور دوشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهارداشت: انجام تعمیرات اساسی فازهای پارس جنوبی مصداق عینی جهاد اقتصادی است .

وی افزود: انجام حماسه تعمیرات اساسی پالایشگاه پنجم نتیجه عملکرد خوب تیم جوان فازهای 9و10 با میانگین سنی 26 سال و میانگین تجربه چهار سال صورت گرفت .

مدیر عامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی با بیان اینکه تعمیرات اساسی امسال از پالایشگاه فازهای دو وسه شروع شد، اظهارداشت: تعمیرات اساسی پالایشگاهها بسیار سنگین بود اما تاکنون باتجربه بسیار خوب همکاران تعمیرات به خوبی پیش رفته است .

شعبانپور یادآورشد: انجام تعمیرات اساسی پالایشگاه فازهای پارس جنوبی توسط نیروهای داخلی به نمایش گذاشتن اقتدار ملی تحقق شعار خواستن و توانستن است .

مدیرعامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی به ساخت پالایشگاههای یکم، چهارم و پنجم با مدیریت ایرانیها اشاره کرد و افزود: روز به روز شاهد روند بسیار خوبی در زمینه رشد و بالندگی کشور و منطقه هستیم.