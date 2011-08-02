به گزارش خبرنگار مهر، تعداد قابل توجهی از هنرمندان و کارگردانان برجسته هنرهای نمایشی در کشور، روزگاری فعالیت هنری خود را از قم شروع کردند و حالا در بین علاقه مندان به هنر نمایش زبانزد و دارای جایگاه خوبی هستند اما قصه تکراری بی توجهی‌ها باعث شده تا دیگر امروز قم، گرمی حضور تعدادی از آنان را در کنار خود احساس نکند.



نمایش آثار متعدد تئاتر گروه های هنری استان در شهرهای مختلف کشور و کسب عناوین برتر در جشنواره های مختلف بین المللی، گواه این مدعی است که قم یکی از قطب‌های نمایشی کشور و دارای ظرفیت تبدیل شدن به محور تئاتر دینی ایران است که متاسفانه امروز سایه سنگین بی توجهی‌ها بر آن سایه افکنده است.



در این رابطه، رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان قم با اشاره به نامه‌نگاری‌های صورت گرفته با مسئولان هنری مبنی بر وضعیت تئاتر استان، اظهار داشت: بر اساس درخواست‌های ارائه شده مبنی بر تامین هزینه‌های تئاتر قم، وزارت فرهنگ و ارشاد ابلاغیه‌ای به معاونان هنری و مدیر مرکز هنرهای نمایشی مبنی بر حمایت از تئاتر دینی قم ارسال کرده است.



علی‌رغم پیگیری‌ها، اقدامی برای تامین بودجه نشد



رضا ابودز با بیان اینکه شایسته است که شهر قم پایگاه تئاتر دینی در کشور باشد، گفت: با وجود پیگیری‌های حضوری و تلفنی هنوز اقدامی برای تامین بودجه و هزینه‌ها صورت نگرفته است.



وی یادآور شد: ظرفیت اجرای تئاترهای دینی و مذهبی در استان وجود دارد ولی هنرمندان تئاتر به دلیل کمبود بودجه از امکان اجرا محروم هستند این در حالی است که بودجه‌های کلان در اختیار گروه‌های تئاتر تهرانی قرار می‌گیرد و به طور مرتب به اجرا می‌پردازند.



کمبود امکانات تنها برای هنرمندان شهرستانی تئاتر



ابوذر ضمن مقایسه بودجه اختصاصی به اجرای تئاتر در تهران و شهرستان‌ها بیان داشت: در حالی هنرمندان شهرستانی با مبالغ بسیار کم مشغول فعالیت هستند که هنرمندان تهرانی تئاترهای 100 تا 200 میلیونی را به روی صحنه می‌برند.



وی تصریح کرد: با گروه‌بندی در تئاتر نوعی اختلاف و بی‌انگیزگی بین گروه‌ها و کارگردانان تئاتر به وجود آمده است.



رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان با بیان اینکه هنرمندان شهر قم در اجرای تئاترهای دینی فعالیت دارند، عنوان داشت: این ظرفیت در بین هنرمندان قمی وجود دارد که در مناسبت‌های مختلف مذهبی به اجرای تئاتر بپردازند.

قم در زمینه تامین محتوا تئاتر مذهبی بسیار غنی است



وی اضافه کرد: حتی استان قم در زمینه تامین محتوا تئاتر مذهبی نیز بسیار غنی است و با وجودی که در حال حاضر بسیاری از تئاترها در سطح کشور با متن‌های ترجمه‌ای و با رنگ و بوی فرهنگ غربی روی صحنه می روند،‌ قم دارای نویسندگان برجسته ای از جمله سید حسین فدایی حسین، دکتر خبری، جواد طاهری، کوروش زارعی و ... در زمینه متن نمایشی مذهبی است.



ابوذر یادآور شد: هنرمندان قمی برای مناسبت‌های مختلف مانند ایام محرم و ماه رمضان متن‌هایی را پیشنهاد می‌کنند ولی برای فعالیت حرفه‌ای و اجرا در این حوزه به بودجه و اعتبار نیاز است که با تامین آن ما می توانیم در بحث تئاتر با مضمون اهل بیت(ع) و اشاعه فرهنگ این بزرگان نمایش هایی را چه در داخل و چه در خارج از کشور روی صحنه ببریم.



وی در ادامه اظهار داشت: دیگر شهرهای کشور نیز عطش دیدن کارهای مذهبی را دارند و ما باید در این زمینه هزینه کنیم و برای نسل جوان که به این مسائل علاقه مند هستند قدمی برداریم.



باید آموزش‌ها در زمینه تئاتر دینی و اسلامی قوی‌تر شود



رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان قم با تاکید بر این که باید آموزش‌ها را در زمینه تئاتر دینی و اسلامی قوی‌تر کنیم، تصریح کرد: همچنین با استفاده از هنر تئاتر می‌توانیم در زمینه دفاع مقدس و تبیین و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت کار کنیم.



وی با اشاره به این که در حال حاضر خاطرات ناب دفاع مقدس تنها در کتاب‌ها به صورت مکتوب بیان شده است، یادآور شد: برای مثال می‌توان داستان کتاب هایی مثل" دا" را در تئاتر به تصویر کشید و به داستان و کتاب در روی صحنه روح بخشید و آن را زنده کرد، آن وقت است که این مسائل تاثیرگذاری بیشتری به خصوص در بین نسل جوان خواهد داشت.



ابوذر با بیان این که به فرموده مقام معظم رهبری، خدمت به شهر قم خدمت به آبروی انقلاب است، تصریح کرد: ما باید در مسائل هنری نیز رکورددار کشور باشیم و آبروی انقلاب را با هنر دینی، انقلابی و اسلامی حفظ کنیم.



وی با تأکید بر این که مسئولین فرهنگی کشور لازم است تا در این خصوص تامین بودجه و اعتبار کنند، تصریح کرد: در این خصوص استاندار و نمایندگان مردم قم، صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد باید کمک کنند.



هزینه های جاری و فوق العاده اجرای یک تئاتر بدون حمایت مالی



رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این‌که روی صحنه بردن یک تئاتر علی‌رغم مشکلات مالی، نیازمند هزینه‌های بسیار از جمله، هزینه سنگین دکور می‌باشد، اضافه کرد: در کنار این هزینه‌ها برای تبلیغات یک کار فرهنگی و دینی حتی برای دادن زیرنویس در صدا و سیما نیز باید هزینه زیادی پرداخت کرد و یا برای نصب بنر در سطح شهر علاوه بر هزینه‌های طراحی و چاپ هزینه‌ای به شهرداری داده شود.



وی با تاکید بر این که مشکل تامین بودجه و هزینه باید ریشه‌ای و بنیادی از سوی معاون فرهنگی و هنری وزارت فرهنگ و ارشاد حل شود، یادآور شد: اما هنوز پاسخی در این زمینه داده نشده است.

با درخواست قم برای بحث ارائه آموزش تئاتر در کشور موافقت نشد



ابوذر با بیان اینکه سال گذشته 800 میلیون تومان برای ارائه آموزش تئاتر کل کشور اختصاص پیدا کرد، بیان داشت: با وجود پیشنهاد‌ها و اعلام آمادگی برای دریافت آموزش‌ها از سوی قم ولی تاکنون اقدامی مبنی بر ارائه این آموزش‌ها برای هنرمندان قمی صورت نگرفته است.



وی اضافه کرد: استادان برای ارائه آموزش و تبادل تجربیات با هنرمندان قمی هزینه‌های گزاف می‌خواهند که از توان انجمن خارج است.



هنر قم مظلومانه در حال از بین رفتن است



رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان قم عنوان داشت: نامه‌هایی ارائه شده تا به فریاد تئاتر قم برسند چرا که هنر قم مظلومانه در حال از بین رفتن است.



وی با اشاره به جایگاه و ظرفیت شهر قم گفت: قم از این ظرفیت برخوردار است که پایگاه هنر دینی باشد و تئاتر دینی می‌تواند از قم شکل بگیرد و ما قول می دهیم در صورت تخصیص اعتبار طی دو سال 90 و 91، قم پایگاه هنر دینی کشور شود.



ابوذر ادامه داد: تئاتر قم می‌تواند حتی در خارج از کشور و عرصه بین‌الملل اشاعه فرهنگ کرده و کارهای مذهبی را در خارج کشور اجرا کند ولی نسبت به این ظرفیت‌ها بی‌توجهی صورت می‌گیرد.



رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان قم در پایان گفت: هنرمندان طراز اول کشوری مانند جواد طاهری، کوروش زارعی، علی فرحناک، دکتر خبری، حسین پارسایی و دیگر استادان از جمله هنرمندان قم هستند که به دلیل تامین نشدن هزینه‌های آنها در خارج از شهر قم به فعالیت می‌پردازند که لازم است با تامین هزینه‌ها آنها را به آغوش استان بازگردانیم.



هنرمندان قمی به تهران می‌روند تا به شکل حرفه‌ای حمایت شوند



در این رابطه بازیگر، نویسنده و کارگردان برجسته نمایش های آئینی قم نیز معتقد است: با وجودی که هنرمندان تئاتر قم تحصیلات آکادمیک و فعالیت حرفه ای دارند و در کادر حرفه‌ای کشور نیز از جایگاه شایسته‌ای برخوردارند، حضور آنها در قم جوابگوی فعالیت حرفه‌ای آنها نیست.



کوروش زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: به دلیل محیا نبودن شرایط کار حرفه ای در قم هنرمندان قمی مجبورند تا به تهران که مرکز حرفه ای تئاتر است کوچ کنند تا به شکل حرفه ای حمایت شوند.



وی یادآور شد: این افراد سال ها در زمینه هنرهای نمایشی درس خواندند و تحصیل کردند و بخش عمده زندگی آنها نیز از طریق تئاتر می گذرد و به جز این کار، حرفه ای ندارند و از آنجایی که فعالیت حرفه ای تئاتر در قم کاهش و تقلیل یافته، حمایتی هم از آن صورت نمی گیرد و سالن حرفه ای و استانداردی هم وجود ندارد، هنرمندان برای گذران زندگی جذب آثار حرفه ای تئاتر، سینما و تلویزیون در تهران می شوند.

شرایط اجرای حرفه ای در یک سالن حرفه‌ای در قم وجود ندارد



این هنرمند قمی اظهار داشت: هنرمندان تئاتر در قم با توجه به مشکلات مالی شاید در طول سال تنها بتوانند یک اثر را روی صحنه ببرند که آن هم جوابگوی زندگی نیست و شرایط برای یک اجرای حرفه ای در یک سالن حرفه ای وجود ندارد.

استاندار مشکل تئاتر قم را پیگیری کند



زارعی بر پیگیری مسئولین برای حل مشکلات تئاتر قم تاکید کرد و گفت: استاندار قم چهره سیاسی، اقتصادی و فرهنگی استان است لذا از ایشان به عنوان یک چهره فرهنگی و فرهیخته درخواست می شود تا این موضوع را به شکل جدی پیگیری کنند که چرا هنرمندان حرفه ای و توانمند ما از قم کوچ می کنند؟



وی اضافه کرد: و این سئوال مطرح است که چرا فعالیت های فرهنگی این چنینی در قم صورت نمی گیرد؟ و قطعا به این جواب خواهند رسید که اگر شرایط حرفه ای در استان فراهم شود فعالیت هنرمندان توانمند قمی نیز چشم گیر خواهد بود و در صورت پیگیری استاندار، این کار حتما به نتیجه می رسد.



مردم قم محروم از نمایش‌های حرفه‌ای و هنرمندان خود



این هنرمند عرصه هنرهای نمایش آئینی کشور در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: همچنین کمبود این امکانات باعث شده تا مردم شهر قم نیز که مردمی علاقه مند به سینما و تئاتر هستند از وجود هنرمندان خود و نمایش های حرفه ای در بخش های کودک یا بزرگسال محروم باشند.



زارعی یادآور شد: به خصوص در فصل تابستان به دلیل این که امکانات تفریحی برای بچه ها، جوانان و خانواده ها در قم در حد رفع نیاز وجود ندارد، تئاتر می تواند اوقات فرهنگی، آموزشی و خوبی را برای آنان رقم بزند.



از این رو، تئاتر قم به دلیل ظرفیت بالایی که به لحاظ هنرمندان برجسته، محتوای دینی و سابقه درخشان نمایش های آئینی دارد، شایسته و مستحق حمایت و عنایت بیشتری از سوی مسئولین مربوطه است تا بار دیگر بتواند هنرمندان خود را به آغوش فراخواند و پایه گذار و محور تئاتر دینی و مذهبی کشور باشد.

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گزارش از الهام رحیمی

