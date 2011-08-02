راه اندازی 20 مرکز مشاوره ژنتیک در مناطق محروم

دکتر مسعودی فرید در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: براساس برنامه ریزیهای انجام شده، در سال جاری اغلب برنامه ها و طرحهای دفتر پیشگیری از معلولیتها در مناطق محروم با محوریت نیازمندان اجرایی می شود.

وی در مورد ایجاد مراکز مشاوره ژنتیک درکشور گفت: درحال حاضر تعداد مراکز مشاوره ژنتیک غیر دولتی در کشور چند برابر مراکز دولتی است و هدف ما در سال جاری در صورت تامین اعتبار افزایش این مراکز غیر دولتی است.

مدیرکل دفتر پیشگیری از معلولیتهای سازمان بهزیستی با اشاره به استقبال مردم از مناطق محروم از این مراکز ، تاکید کرد: با توجه به اینکه مردم مناطق محروم بدلیل عدم اطلاع رسانی و آگاهی، بیشتر در معرض بیماریها و معلولیتهای ژنتیکی قرار دارند به همین دلیل باید برای روی آوردن آنها به مراکز مشاوره، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی گسترده ای انجام شود.

فرید از اجرای طرح اجتماعی محور پیشگیری از مشکلات ژنتیکی خبر داد و گفت: هم اکنون این طرح در استانهای خوزستان و گیلان انجام و در صورت موفقیت آمیز بودن آن در تمامی استانهای کشور اجرایی می شود.